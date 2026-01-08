El circo y sus enanos

Eramos pocos y……cayó Raíllo. Uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Mallorca, sino el mejor, decía que cuando los resultados son malos se lesiona todo el mundo. La ley de Murphy no impera cuando la clasificación aprieta menos. Pero no se preocupen, Pablo Ortells está buscando extremos como si fuera lo único que hace falta. Remito a los optimistas al blog del pasado dia 28 de diciembre, casualmente el de los Santos Inocentes según el Santoral, donde se revisaron los fichajes efectuados en el mercado de enero desde el período en que el «director de fútbol», tomó posesión de su cargo.

«Suspenso en enero» y en camino de repetir cate y asignatura. Esta será su sexta presencia en los tenderetes de invierno y, si nos atenemos a los rumores, sean o no antesalas de la noticia, nuestro hombre sigue en su línea. Asprilla, suplente del Girona, donde ha defraudado todas las espectativas. En los dieciocho partidos de liga disputados en la presente temporada solo ha aguantado los 90 minutos en tres ocasiones, no ha salido del banquillo en cinco y su promedio de minutos sobre el terreno de juego apenas supera la media hora por jornada. Kambula, procedente del Angers de la Ligue 1 de Francia. El año pasado de espectador. Este 4 partidos, ni una sola asistencia y mucho menos un gol. El tercero en discordia, el joven Yañez del Real Madrid Castilla. Ancelotti se lo llevó una vez. Si cuela, nos venderán que es el Virgili del Madrid. No lo dudamos.

La lista de futbolistas de los que se ha desprendido el club va desde Take Kubo a Kang in Lee, Galarreta, Gio González, Febas, Greif, Rajkovic. Casi 40 millones de ingresos para fichar a Morlanes, Asano, Samu, Sergi Darder, Larin, Mascarell, Mojica y Mateu Morey entre otros. Busquen, comparen y si encuentran algo peor……..Y a pesar de eso cierran el ejercicio con pérdidas. ¡Premio!

Vicente Moreno no quiso ni sentarse a conversar para su posible continuidad, igual que Javier Aguirre. A Luis García Plaza le cesaron y aunque aceptaría volver, segundas partes nunca fueron buenas salvo que seas Luis Aragonés o Serra Ferrer, que no es el caso. A Arrasate estuvieron a punto de engañarle antes de empezar, pero ya lo han conseguido, lo que no exonera sino que agrava su parte de responsabilidad. Pero si con un presidente virtual, un director financiero vende motos y aficionado a los «selfies» y este panorama en la secretaría técnica, que el equipo funcione sería un verdadero prodigio, por no decir milagro.

El Moviment Mallorquinista ya se ha cansado, como la mayoría de la afición, pero no ha llegado a emitir un comunicado en el que, gestión social aparte, termine con un ¡yáyase mister Kohlberg!, porque de hecho no se puede ir quien nunca ha estado.