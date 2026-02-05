Llovió sobre mojado en Valdebebas. Y no sólo por lo que cayó del cielo.El Clásico femenino volvió a vivir una nueva goleada del Barcelona, que arrasó ante un valiente Real Madrid. Volvieron a pagar su falta de pegada las blancas, que tuvieron opciones hasta bien entrada la segunda parte, cuando apareció Ewa Pajor para dejar visto para sentencia el partido y la eliminatoria para las azulgranas. Alexia Putellas había hecho el primero en la primera parte y, tras el tanto de la polaca, el conjunto madridista volvió a hundirse, encajando de nuevo cuatro, con Salma y, de nuevo, Pajor, cerrando el marcador.

Sólo dos semanas después, el Real Madrid tenía una nueva oportunidad ante el Barça. Ante su afición, en una eliminatoria a partido único, pero con un estado lamentable del césped, soñaban con su segunda victoria en la historia en un Clásico. Venían de las buenas sensaciones de la Supercopa, de plantarle cara al mejor equipo del mundo, por lo que Quesada no tuvo ninguna duda y plantó el mismo once. Sin Bruun, que ya estaba para estar de inicio, el técnico apostó en la punta de ataque por Feller.

Por su parte, Pere Romeu sólo hizo el cambio obligado de Mapi León, que era baja por lesión. Entraba en su lugar Laia Aleixandri, que no disputó por lesión la Supercopa. La mala suerte estaría en este aspecto del lado culé, puesto que la central se rompía tras el primer cuarto de hora. Pinta mal y, a la espera de pruebas, parece que la catalana estará una buena temporada apartada de los terrenos de juego, puesto que se le fue la rodilla.

Salió a por todas el Real Madrid, apretando mucho arriba ante un Barcelona que lo pasaba realmente mal para sacar el balón jugado. Muchos errores de las culés, que no supieron aprovechar las locales. De hecho, el conjunto azulgrana la perdió en un pase atrás de Pina para Cata que no aprovechó Athenea. Perdonó la cántabra lo que era un gol cantado y le dio alas al Barça, que no falló en su primera llegada.

De nuevo, como en la Supercopa, no encontraban las costuras a un organizado conjunto blanco… que volvió a fallar a balón parado. Alexia Putellas cabeceó a placer a la salida de un córner ante Misa para hacer el primero de la noche en Valdebebas. La portera tuvo que realizar una gran intervención y, además, vio como un disparo de Vicky se estrellaba en el palo derecho de su portería.

Fue prácticamente todo lo que vimos del Barcelona en ataque hasta bien entrada la segunda parte. Reaccionó bien el Real Madrid, que lo intentó, aunque siempre erraba el último pase. Trataban además de generar problemas a la espalda de la defensa, donde lo pasó muy mal Aicha Camara. Lo consiguieron y, tras un descuento interminable, acabó marcando Athenea, que vio adelantada a Cata, pero partía en fuera de juego y no subió al marcador.

Pese a ello, salieron a por todas las blancas, que tuvieron el empate en las botas de Weir. Tras una buena acción de Däbritz, tocó para la escocesa, que libre de marca buscó el palo corto, pero apareció bajo palos la guardameta culé, que desvió a córner. Entonces, cuando mejor estaban las madridistas, apareció Ewa Pajor.

Pajor sentencia un nuevo Clásico

La polaca, que tiene todo el gol que no encuentra el Real Madrid en estos Clásicos, la pegó con todo y exigió a Misa otra nueva estirada. No perdonó en la siguiente, Patri encontró a Pajor, que con un golpeo seco acabó encontrando la portería. Le hizo un favor el estado del césped, que provocó un bote extraño justo delante de Misa, que no pudo detener el esférico.

Se hundía por completo ya el conjunto blanco, que encajaba el tercero minutos después, por medio de Salma, y que todavía tenía que sufrir ante un Barça desmelenado. Llegaría el cuarto por medio de Pajor, en un dos contra uno ante Yasmim. En el 80′ marcaba su doblete la polaca, dejando helado Valdebebas, donde la gente comenzaba a marcharse ante una nueva goleada culé.