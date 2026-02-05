Quién es Manu Pascual, el concursante más veterano de ‘Pasapalabra’: su edad y profesión

Manu Pascual, es el sucesor del ganador del Bote, Óscar Díaz. El concursante de Pasapalabra, rival de Rosa Rodríguez, comenzó su aventura en el concurso de Roberto Leal el pasado 17 de mayo de 2024 y tras alcanzar los 400 programas, ha conseguido convertirse en el segundo participante de la historia en lograr esa cifra.

Con el paso de los meses se ha convertido en uno de los personajes más conocidos del programa a pesar de ser su primera experiencia en televisión. Te contamos todo sobre su vida, qué edad tiene y cuál es su profesión fuera del plató del concurso más popular de la televisión.

De dónde es Manu Pascual

Manu Pascual llega a Pasapalabra desde la localidad de Collado Villalba, situada en la sierra de Madrid. Llegó al programa el 17 de mayo de 2024, solo un día después de que Óscar ganase el premio y Moisés tuviese que abandonar el programa por las normas, momento en el que se abrió la oportunidad después de más de un año de salir de la reserva.

Cuántos años tiene Manu Pascual

Manu Pascual tiene actualmente 29 años, de hecho, celebró su cumpleaños durante uno de los programas de Pasapalabra.

Qué estudió Manu Pascual y a qué se dedica

Fuera de los platós de televisión es licenciado en Psicología. Además, en el momento de debutar ante las cámaras está cursando un máster de Terapia Psicoanalítica, algo que tendrá que ha tenido que compaginar con las grabaciones y el estudio para prepararse para el programa.

Su afición por Pasapalabra le ha llegado gracias a su abuela Sandra, de 97 años, con la que ha visto el programa durante años y que es una gran seguidora, por lo que seguro que no faltará ni una tarde para ver a su nieto. Una de sus grandes aficiones es coleccionar mapas de los «de sitios a los que voy yendo», un bonito recuerdo de sus viajes.

Durante sus primeros días ya ha dejado claro que es un gran fan del programa y que ha aprendido de muchos de los concursante míticos, como por ejemplo Javier Dávila -que cayó ante Pablo Díaz y que es una institución en Saber y Ganar-. De él ha utilizado algunas de sus frases más conocidas y le ha nombrado en alguna ocasión.

También ha desvelado que para prepararse ha tenido que estudiar mucho, algo que no sorpresa, pero que ha utilizado un truco en el que Óscar y Moisés le han servido de ayuda sin que ellos lo supieran. «Siempre te fijas en ellos porque si han durado tanto tiempo es por algo. Es una ilusión concursar después de ellos, lo que pasa que el listón también está muy alto», contaba a las cámaras de la web de Antena 3 antes de explicar que practica con roscos de programas en los que ellos eran concursantes.

¿En qué gastaría el premio Manu?

Para conseguir llevarse el premio tendrá que medirse contra Rosa Rodríguez, su contrincante hasta el momento y con la que parece que puede ha formado una de las parejas con más historia del programa. Al ser preguntado por el premio parece que tiene pensado qué hacer con él: «Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando».

¿Rosa y Manu Pascual son pareja?

Lo cierto es que Rosa y Manu Pascual se han alzado como dos de los concursantes más queridos de Pasapalabra y son muchos los espectadores que fantasean con que tengan una relación amorosa. Sin embargo, aunque ambos han confesado quererse mucho, no hay nada más allá de una bonita amistad que han ganado gracias al concurso.