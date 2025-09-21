Manu Pascual da a conocer el cambio que ha sufrido el plató de ‘Pasapalabra’ y que pocos han percibido

Pasapalabra continúa su andadura en las tardes de Antena 3. Tras arrasar en verano, el formato le ha dado la bienvenida a la rutina y al mes de septiembre de la mano de nuevas entregas. Y es que, el popular formato televisivo se ha convertido en uno de los indispensables de Atresmedia. Pues, cada vez son más los espectadores que quedan atrapados ante la temática del concurso. Una divertida aventura entre letras donde sus concursantes también cumplen un papel fundamental. De hecho, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han convertido en dos de los participantes más queridos por el público. Pues, la humildad y cercanía de los jóvenes ha enamorado todos.

En el caso del concursante, ya ha pasado más de un año desde que aterrizó por primera vez en el show de las letras de Antena 3. Por ello, ya es todo un experto en todo lo relacionado con Pasapalabra. Pues, tras casi 350 programas, no hay nada que se le escape al joven. De hecho, recientemente, Manu Pascual se dió cuenta de un sutil cambio que ha sufrido el plató del programa. Un pequeño detalle del que nadie se había percatado. «Increíble este acabado mate», le dijo a Roberto Leal, el presentador, mientras acariciaba la mesa.

Ante su observación, el comunicador no pudo evitar sorprenderse. Por ello, y dándole la razón, le respondió. «Le hemos querido dar una vuelta al plató, queríamos renovarnos y le hemos puesto una pegatina a la mesa», le dijo. «Por lo menos no se nos ven los pies, un poquito más de intimidad», le comentó el madrileño.

Con el objetivo de cambiar de tema, Leal le recordó a la audiencia el dinero acumulado que llevaba ya Manu Pascual. «Por si se te olvida, llevas 214.200 euros en 341 programas», le dijo el conductor. «Ahora estoy mejor», respondió el concursante. Y es que, el veterano de Pasapalabra lleva ya bastante tiempo peleando por el bote millonario de El Rosco. Una ardua batalla donde deja claro que cada vez está más cerca de completar todas las letras de manera correcta.

¿Qué haría Manu Pascual si se llevará el bote millonario de ‘Pasapalabra’?

Manu Pascual siempre se ha mostrado como un chico muy reservado. Como es bien sabido por los seguidores del programa, no le gusta hablar mucho de su vida privada. Pero, las veces en las que le han preguntado por lo que haría con el dinero del bote, en el caso de que ganase, ha sido honesto. «Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando», dijo.

De momento, el madrileño sigue disputándose el premio con Rosa Rodríguez, que no le da tregua. Una batalla entre compañeros y buenos amigos que es cada vez más intensa. ¿Lograremos tener ganador antes de que acabe el 2025? Por lo que parece, para saber quién ganará el concurso habrá que esperar un poco más.