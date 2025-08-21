Manu vuelve a rozar el bote de ‘Pasapalabra’: las dos palabras que lo han impedido

Pasapalabra sigue su camino de éxito en las tardes de Antena 3, también durante el mes de agosto, donde continúa recibiendo a nuevos invitados famosos en su plató y liderando con gran ventaja en su franja de emisión. Esta semana Roberto Leal y su equipo han alcanzado la cantidad mágica de dos millones de euros de bote acumulado, por lo que la expectación en máxima en cada Rosco. En la tarde del miércoles 20 de agosto las pulsaciones del público volvieron se volvieron a acelerar por culpa de Manu, que se quedó a tan sólo dos aciertos de asaltar la banca y llevarse el premio tras más de un año en el concurso, pero dos palabras se lo impidieron.

Rosa Rodríguez llegó con apenas tres segundos de desventaja al Rosco, pero decidió ir con mucha cautela para no perder oportunidades demasiado pronto. Al finalizar su primera vuelta, la argentina, aunque gallega de adopción, cometió su primer error en la letra U, dejándole más fácil el camino a su rival.

Manu, por su parte, contaba con 143 segundos en su marcador, cuatro más que la gallega, gracias a la ayuda de Lucrecia y Salva Reina en las pruebas por equipos. Coincidiendo con el fallo de Rosa, el madrileño pisó el acelerador y cerró la primera vuelta con 19 aciertos y con 31 segundos por delante, dejándole en una gran posición para poder llevarse el dinero de Pasapalabra.

Rosa, con la presión de no cometer más fallos para intentar forzar un empate o incluso ganar por la mínima y evitar la silla azul, decidió no arriesgar y se plantó con 22 aciertos y un error.

Las palabras que dejan a Manu sin bote de ‘Pasapalabra’

El estudiante de psicología decidió ir a por todas con 23 aciertos, pero se equivocó en la letra V. Roberto Leal leyó la siguiente definición: «Isla de Estonia situada en el Mar Báltico y que se encuentra en el punto más septentrional del país». Manu contestó Vidumae, pero la respuesta correcta era Vaindloo. La letra Q, que no llegó a contestar por falta de tiempo, era el apellido de un conocido dirigente deportivo italiano que formó parte del Comité Olímpico Internacional, que resultó ser Ottavio Cinquanta.

Pese al fallo, Manu ganó la tarde y se embolsó 1.200 euros más, además de asegurarse la permanencia. Rosa, como perdedora del programa, tendrá que enfrentarse a la Silla Azul en la tarde del jueves 21 de agosto.