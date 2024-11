¿Quién es Rosa Rodríguez, la nueva concursante de ‘Pasapalabra’? Su edad y su profesión

Rosa Rodríguez es por el momento la nueva concursante de Pasapalabra y nueva rival de Manu Pascuall en el programa. Desde su llegada el 19 de noviembre está intentando hacerse fuerte en el concurso de Roberto Leal después de que la Silla Azul haya ido eliminando uno a uno a los nuevos aspirantes. Hasta el momento todos los aspirantes que han llegado después de la eliminación de Nacho Mangut no han podido permanecer, por lo que ella tendrá la complicada misión de romper esa racha y poder luchar en los próximos días por llevarse el Bote, que ya se acerca al millón de euros. Así es la vida fuera del plató.

Alberto Rodríguez, Ángel del Castillo y Natalia García han sido los siguientes en pasar por el programa, siendo Alberto el que pudo estar más tiempo (10 programas), pero la Silla Azul ha sido implacable con ellos y han terminado siendo eliminados. Mientras, Manu sigue avanzando en su concurso con más de 130 programas y engordado el premio para intentar llevarse la mayor cantidad posible. En esta lucha tendrá a Rosa, una coruñesa que trabaja como profesora de las asignaturas de Ingles y Lengua Castellana. Además, en su primer día en el plató de Antena 3 ha dejado claro que lo suyo es la repostería, que es una de sus pasiones. «Mi plato estrella son los dulces, como bizcochos o galletas, según lo que me dice mi familia», ha contado a Roberto Leal y a todos los espectadores en su presentación.

Una vez superada la prueba que le ha dado la posibilidad de convertirse en concursante de pleno derecho ha podido respirar tranquila «Estoy muy nerviosa, pero sí que es verdad que ahora estoy ya un poquito menos tras superar la Silla azul. Ahora toca disfrutar. Es complicado luchar contra Manu, pero, por encima de todo, lo voy a disfrutar», contaba.

¿En qué gastaría Rosa el premio de Pasapalabra?

Es una de las preguntas obligadas y que todos los concursantes deben contestar en su primer día, aunque con el paso del tiempo se repite si se mantienen en su puesto. En su caso, la gallega no lo tiene claro: «No lo he pensado mucho, pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos».

Como reconocimiento a sus esfuerzos, parece que Rosa querría ayudar a la economía familiar y no cambiar mucho su vida actual. «Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado. Seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila», ha comentado.