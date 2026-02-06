El origen de los mejillones naturales de Mercadona: da de comer a 11.000 familias

Los mejillones de Mercadona son uno de los productos estrella de la cadena de supermercados más importante del país. Un usuario de las redes sociales se ha hecho viral después de publicar un vídeo en el que hace una oda al origen de este alimento y la importancia que tiene para nuestro país que, cuando nos paremos delante del mostrador, elijamos los que tienen origen gallego. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el origen de los mejillones del Mercadona.

Mercadona es la primera cadena de supermercados de España y, además de liderar las ventas y cuidar a los trabajadores, la empresa de Juan Roig también se encarga de cuidar el producto nacional y las familias que dependen de estos alimentos para subsistir. Por ello, en su página web oficial anuncia su apuesta por el producto de España, como pueden ser los mejillones de origen gallego que comercian en su pescadería o las manzanas Golden, que hace unos días anunciaron que proceden de Gerona y Lérida.

«En Mercadona apostamos firmemente por el sector primario español y priorizamos, siempre que sea viable, el origen español de los productos y de las materias primas», informa la cadena de supermercados en su página web oficial, en la que deja claro que «más del 85% de nuestro surtido es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España».

El origen de los mejillones de Mercadona

Así que los mejillones de Mercadona, uno de los productos estrella de la cadena líder de supermercados en España, se han convertido en tendencia después de que el usuario @pez.salvaje haya publicado un vídeo en uno de los establecimientos en el que informa de este alimento y además informa de la necesidad de comprarlo. ¿El motivo? Esto puede beneficiar a más de 11.000 familias que viven de los mejillones que comercia Mercadona.

«Siempre me fijo en el origen de todos los alimentos que compro. Sé que en España hay unas 11.000 familias que dependen del mejillón», dice mientras se dirige a la sección de pescadería de Mercadona, donde encuentra los mejillones con una malla azul que son típicos de la cadena de supermercados de la que es dueña Juan Roig.

«La mayoría de estos trabajadores son autónomos y, como siempre, la legislación ante los productos españoles es muy restrictiva», informa también sobre la situación contractual por la que atraviesan muchos de estos trabajadores, para los que es indispensable que empresas como Mercadona puedan comprar un producto cuyo origen es gallego.

«El principal productor de mejillones del mundo es Dinamarca y después están España y China», dice antes de dejar una reflexión para que los ciudadanos españoles elijamos los mejillones de Mercadona que tienen su origen en Galicia. «El tema está en que tú eliges si quieres un mejillón del Cantábrico, atlántico o de aguas frías, o un mejillón de Italia. Por eso es tan importante ver el origen de los productos», finaliza.

Este vídeo sobre el origen gallego de los mejillones de Mercadona ha animado a muchos usuarios de la red social TikTok a publicar comentarios a favor de este manjar de origen español. «Viva el producto nacional», dice uno. «Aquí hay muy buenos mejillones y hay que ver el origen», manifiesta otro, a la vez que un usuario deja claro que: «Gallego siempre».