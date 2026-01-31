Receta de pollo Mercadona: cómo prepararlo rápido y delicioso
Receta de pollo estilo Mercadona fácil y rápida de preparar. Disfruta de un plato sabroso y casero inspirado en tus supermercados favoritos.
Hay días en los que apetece comer bien, con sabor de casa, pero sin pasar horas en la cocina. Para esos momentos, el pollo asado troceado de Mercadona es una opción comodísima. Viene ya hecho, bien dorado, jugoso y listo para usar, así que solo tienes que decidir cómo te lo vas a comer. Fácil, rápido y sin líos.
Este pollo de Hacendado destaca por su sabor suave y equilibrado, muy parecido al del pollo asado tradicional. Al venir troceado, es mucho más práctico: no hay que cortar nada ni manchar de más. Puedes calentarlo tal cual o usarlo como base para un montón de recetas distintas, desde las más clásicas hasta otras con un toque diferente.
Cómo prepararlo en pocos minutos
La opción más directa es calentarlo y listo. En el horno queda genial: con unos 10-15 minutos a 180 °C es suficiente para que esté bien caliente y con la piel algo crujiente. Si vas con prisa, la sartén también funciona de maravilla. Un chorrito de aceite de oliva, fuego medio y en nada lo tienes listo.
Aquí puedes jugar un poco con las especias. Pimienta, ajo en polvo, hierbas provenzales o incluso un toque de pimentón le dan un extra de gracia sin esfuerzo. Acompañado de unas patatas, arroz blanco o una ensalada rápida, tienes una comida completa en muy poco tiempo.
Ideas fáciles para aprovechar el pollo asado
Te va a ayudar mucho de este pollo el hecho de que se adapta a casi todo. Por ejemplo, puedes usarlo como punto de partida para unos muslos de pollo al horno jugosos y fáciles. Basta con añadir una salsa sencilla, meterlo unos minutos al horno y dejar que se mezclen bien los sabores.
¿Te gusta algo más tradicional? El pollo asado troceado es una buena idea para un arroz amarillo con pollo fácil y tradicional. Al estar ya cocinado, ahorras tiempo y consigues un plato sabroso sin complicarte con pasos de más.
¿Te apetece algo distinto? Otra opción es buscar un toque internacional y usarlo como base para un picapollo dominicano crujiente y casero. Con un buen rebozado y unas especias potentes, queda espectacular y es ideal para una comida informal o para compartir.
Pequeños trucos que marcan la diferencia
Un detalle importante es no pasarse con el calor. Si lo recalientas demasiado, el pollo puede perder jugosidad. Lo mejor es calentarlo lo justo y añadirlo al final si lo usas en otras recetas.
Otro truco sencillo es aprovechar los jugos que vienen en el envase. Añadirlos a la sartén o a la fuente del horno ayuda a mantener la carne tierna y potencia el sabor. Si quieres una salsa rápida, puedes reducir esos jugos con un poco de caldo o vino blanco y listo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15-20 minutos
Porciones: 2-3 personas
Información nutricional: aproximadamente 850-900 calorías totales por pollo completo (sin contar acompañamientos)
Tipo de cocina: Casera / mediterránea
Tipo de comida: Plato principal
Con un poco de imaginación, puedes pasar de algo sencillo a un plato redondo en cuestión de minutos.