Torrijas de brioche sin freír: receta fácil y más ligera

Si hay un dulce que anuncia que la Semana Santa está cerca, ese es sin duda la torrija. Es uno de esos postres de toda la vida que nunca pasan de moda. El problema es que la receta clásica suele llevar bastante aceite porque se fríe, así que hoy te traigo una versión mucho más ligera: torrijas de brioche sin freír, hechas al horno. El resultado es sorprendentemente bueno y bastante más suave para el estómago.

Siguiendo la línea de postres tradicionales, echa un vistazo a las mejores recetas de torrijas, donde hay muchísimas ideas para prepararlas de diferentes formas. Desde las típicas torrijas clásicas con leche que hemos comido siempre en casa, hasta otras versiones con más carácter como las torrijas de vino tradicionales, que tienen un sabor mucho más intenso.

Ingredientes

1 barra de pan brioche o brioche ya cortado en rebanadas

500 ml de leche

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de vainilla (opcional)

Azúcar y canela en polvo para el final

Un poco de mantequilla para la bandeja

Cómo hacer torrijas de brioche sin freír

Preparar la leche aromatizada

Comenzamos dando sabor a la leche, que es lo que hace que las torrijas queden tan ricas. En un cazo pon la leche con la rama de canela, la piel de limón y el azúcar. Calienta el conjunto a fuego medio y remueve un poco. Cuando empiece a hervir, retira del fuego y deja reposar unos minutos para que se mezclen bien los aromas. Después cuela la leche y deja que se enfríe un poco.

Cortar el brioche

Corta el pan de brioche en rebanadas de unos dos o tres centímetros de grosor. No hace falta que sean perfectas, pero sí que tengan cierto grosor para que no se rompan al mojarlas. Coloca las rebanadas en una fuente y vierte la leche aromatizada por encima. Déjalas unos minutos hasta que el pan absorba bien el líquido.

Pasarlas por huevo

Bate los huevos en un plato hondo. Cuando las torrijas ya estén bien empapadas en leche, pásalas con cuidado por el huevo. Mientras tanto, ve precalentando el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel de horno. Puedes poner un poquito de mantequilla para que no se peguen.

Al horno

Coloca las torrijas en la bandeja y hornéalas durante unos 10 o 12 minutos. A mitad de tiempo puedes darles la vuelta para que se doren por los dos lados. La idea es que por fuera queden ligeramente doradas y por dentro sigan muy jugosas. Cuando salgan del horno, aún calientes, pásalas por una mezcla de azúcar y canela. Ese toque es el que hace que huelan increíble y tengan ese sabor tan típico de las torrijas. Si te gusta experimentar un poco, también puedes añadir un chorrito de miel por encima o incluso un poco de sirope antes de servirlas.

Estas torrijas al horno son una forma perfecta de disfrutar de un postre tradicional, pero con una versión más ligera y actual. Ideales para darte un capricho sin terminar con la sensación de haber comido algo demasiado pesado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 12 minutos

Porciones: 4 personas (unas 8 torrijas aproximadamente)

Información nutricional: alrededor de 230 kcal por torrija

Tipo de cocina: española

Tipo de comida: postre tradicional / dulce de Semana Santa