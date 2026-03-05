Las 10 mejores recetas de torrijas caseras para disfrutar en Semana Santa

Aunque asociamos las ricas torrijas a la Semana Santa en España, realmente es un postre que podemos disfrutar en cualquier momento del año, además de aprovechar el pan sobrante de días anteriores. Su sabor es tradicional de nuestros ancestros, aunque en la actualidad se ven torrijas de todo tipo de sabores y de ideas. Realmente, la creatividad es el único límite.

La idea original era muy simple: aprovechar el pan que había quedado duro del día anterior. Con leche, huevo, azúcar y un poco de canela se podía preparar un dulce delicioso sin gastar demasiado.

En lo que se refiere a la elección del tipo de pan, son muchas las opciones. Una de las más actuales y con un sabor más marcado, es la que opta por el tipo de pan brioche. Este pan otorga al plato final una textura más melosa, más esponjosa y con un mejor sabor.

1. Torrijas clásicas con leche

Es la receta más conocida y la más elaborada. El pan se empapa en leche aromatizada, se pasa por huevo y luego se fríe. Un buen ejemplo son las torrijas con pan duro y leche, que mantienen la esencia del dulce tradicional. Como elementos para aromatizar, brillan la cáscara de limón y naranja, la canela en rama, toques de vainilla, etc.

2. Torrijas de vino

En esta versión la leche se sustituye por vino. Las torrijas de vino tradicionales tienen un sabor más intenso y bastante característico. Es esencial utilizar un buen vino, como se suele decir «el vino que nos beberíamos».

3. Torrijas con miel

En algunas zonas se bañan en miel después de freírlas. Esto hace que queden más jugosas y con un toque dulce muy especial. En lugar de miel puede usarse salsa al caramelo, dulce de leche, etc.

4. Torrijas al horno

Para quienes prefieren evitar la fritura existe otra opción interesante. Las torrijas al horno ligeras se cocinan directamente en el horno. Hoy en día se usa también para ello la freidora de aire, que consigue un efecto similar al horneado.

5. Torrijas con azúcar tostado

Algunas recetas incluyen una capa de azúcar que se quema ligeramente. Esto crea una superficie crujiente que recuerda a otros postres clásicos.

6. Torrijas con anís

Otra variante bastante conocida es la que incorpora licor. Las torrijas caseras con anís aportan un aroma muy particular. Como es lógico pensar, no hay que pasarse con la cantidad de licor.

7. Torrijas con crema

Las versiones más modernas incluyen crema pastelera, ya sea como relleno o como acompañamiento.

8. Torrijas con chocolate

El chocolate también combina muy bien con este postre. Se pueden servir con chocolate fundido o cacao por encima. Esencial elegir un buen chocolate.

9. Torrijas con fruta

Algunas recetas actuales añaden frutas frescas para aportar un contraste diferente.

10. Torrijas de estilo tradicional

A pesar de todas las variaciones, muchas personas siguen prefiriendo la receta más simple. Pan, leche, huevo, azúcar y canela.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 300 kcal por torrija

Tipo de cocina: cocina española

Tipo de comida: postre tradicional