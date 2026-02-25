Coliflor a la plancha: receta ligera, dorada y muy sabrosa

La coliflor tiene fama complicada. Hay quien la recuerda hervida, blanda y con olor intenso… y claro, así es difícil que entusiasme a nadie. Pero cuando la haces a la plancha, la historia cambia por completo. Se vuelve dorada, ligeramente crujiente por fuera, tierna por dentro y con un sabor mucho más interesante.

Es una receta sencilla, rápida y perfecta si quieres algo ligero sin renunciar a que esté bueno de verdad. A veces solo hace falta cambiar la forma de cocinar un ingrediente para reconciliarte con él.

Si te gusta variar, también puedes probar la clásica Coliflor rebozada, que es más crujiente y contundente, prepararla fresca y diferente en una Ensalada de coliflor cruda, o irte a algo más suave y reconfortante como la Crema de coliflor con puerro. Pero si buscas rapidez y sabor sin complicaciones, la plancha es tu aliada.

Ingredientes sencillos, resultado sorprendente

1 coliflor mediana

2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Ajo en polvo o un diente de ajo picado (opcional)

Pimentón dulce o picante (si te apetece darle un toque diferente)

Unas gotas de limón

No necesitas nada raro. La clave está en cómo la cocinas, no en llenar el plato de especias.

El primer paso: cortarla bien

Quita las hojas exteriores y corta la coliflor en ramilletes grandes o en rodajas gruesas, como si fueran “filetes”. Si la cortas desde el centro en láminas anchas queda especialmente bonita y se dora muy bien.

Después lávala y, esto es importante, sécala bien. Parece un detalle pequeño, pero no lo es. Si la dejas húmeda, en vez de dorarse se cocerá y perderá ese punto crujiente que buscamos.

¿Hay que cocerla antes?

Depende de cómo te guste.

Si prefieres que quede muy tierna por dentro, puedes darle un pequeño hervor de tres o cuatro minutos en agua con sal. Nada más. Solo un pequeño empujón para que no quede dura.

Eso sí, después escúrrela muy bien y vuelve a secarla. La plancha y el agua no se llevan demasiado bien si lo que quieres es dorado.

Si te gusta más firme, puedes saltarte este paso y llevarla directamente a la sartén.

Ahora viene lo bueno: la plancha

Calienta bien una sartén amplia o una plancha. De verdad, que esté caliente antes de poner la coliflor. Añade el aceite y distribúyelo. Coloca los trozos sin amontonarlos. Y aquí viene algo importante: no los estés moviendo cada diez segundos. Déjalos quietos para que se forme esa capa dorada que es la que le da carácter al plato. En unos cinco o seis minutos por cada lado deberían empezar a verse tostados y con bordes ligeramente crujientes. Ahí es cuando sabes que va por buen camino. En el último momento añade sal, pimienta y, si quieres, un poco de ajo o pimentón. El aroma cambia por completo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

20-25 minutos.

Porciones:

4 personas como acompañamiento.

Información nutricional (aproximada por ración):

Entre 120 y 150 calorías.

Es baja en grasas y rica en fibra, lo que la convierte en una opción ligera y saciante.

Tipo de cocina:

Mediterránea y saludable.

Tipo de comida:

Guarnición o plato ligero.

La coliflor a la plancha es la prueba de que un ingrediente sencillo puede sorprender si se cocina bien. No necesita disfrazarse ni esconderse bajo salsas pesadas. Solo calor, un poco de aceite y paciencia para dejar que se dore.