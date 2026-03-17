Jordi Cruz, chef con 3 estrellas Michelin: «Para hacer el puré de patata perfecto primero tenemos que elegir una buena varidad»

El chef Jordi Cruz explica por qué elegir bien la patata es clave para conseguir una estructura cremosa

El puré de patata es una de las recetas más sencillas de la cocina, pero también una de las más difíciles a la hora de perfeccionar. Ahora, el chef Jordi Cruz, con tres estrellas Michelin y juez de MasterChef, ha explicado cuál es el secreto para conseguir un resultado muy cremoso y sin grumos, y es que todo empieza por elegir bien la variedad de la patata.

Según el cocinero, no todas las patatas son válidas para hacer el buen puré. La clave está en elegir variedades con un alto contenido de almidón, como Yukon Gold, Russet o Rat, aunque también menciona variedades que son más fáciles de encontrar en España, como Kennedy o Mona Lisa, que permiten lograr una textura mucho más suave y homogénea.

La importancia de elegir bien la patata

El primer paso para conseguir un puré perfecto es seleccionar la patata. Jordi Cruz insiste en que es fundamental utilizar patatas adecuadas para la cocción, como las harinosas, ya que absorben mucho mejor los líquidos y se deshacen con facilidad.

Esto lo que evita es que el puré quede gomoso o con una textura poco agradable, que es uno de los errores más comunes a la hora de prepararlo en casa.

El truco para una textura cremosa

Además de la variedad de la patata, el chef recomienda estar muy pendiente del tiempo de cocción. Las patatas deben cocerse en agua fría y con sal, permitiendo que se hagan de una forma uniforme desde el interior.

Una vez cocidas, es importante triturarlas de forma correcta. En este punto, Jordi Cruz aconseja evitar las batidoras eléctricas, ya que pueden romper la estructura del almidón, y el resultado sería un puré pegajoso.

Mantequilla y leche: el equilibrio perfecto

Otro de los secretos del puré está en los ingredientes que se añadan después. Para lograr una textura cremosa, el chef recomienda incorporar mantequilla y leche caliente, poco a poco, hasta conseguir la textura que se desea.

Este paso es clave para potenciar el sabor y conseguir un puré con una textura suave, sin que se apelmace.

El resultado: un puré digno de restaurante

Siguiendo estos consejos, es posible conseguir en casa un puré de patata con textura suave, sabor intenso y acabado profesional.

Un plato básico que, bien hecho, puede convertirse en el acompañamiento perfecto para carnes, pescados o verduras, demostrando que la clave en la cocina se encuentra en los pequeños detalles.