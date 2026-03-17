Jordi Cruz, chef con 3 estrellas Michelin: «Para hacer el puré de patata perfecto primero tenemos que elegir una buena varidad»
El chef Jordi Cruz explica por qué elegir bien la patata es clave para conseguir una estructura cremosa
El puré de patata es una de las recetas más sencillas de la cocina, pero también una de las más difíciles a la hora de perfeccionar. Ahora, el chef Jordi Cruz, con tres estrellas Michelin y juez de MasterChef, ha explicado cuál es el secreto para conseguir un resultado muy cremoso y sin grumos, y es que todo empieza por elegir bien la variedad de la patata.
Según el cocinero, no todas las patatas son válidas para hacer el buen puré. La clave está en elegir variedades con un alto contenido de almidón, como Yukon Gold, Russet o Rat, aunque también menciona variedades que son más fáciles de encontrar en España, como Kennedy o Mona Lisa, que permiten lograr una textura mucho más suave y homogénea.
La importancia de elegir bien la patata
El primer paso para conseguir un puré perfecto es seleccionar la patata. Jordi Cruz insiste en que es fundamental utilizar patatas adecuadas para la cocción, como las harinosas, ya que absorben mucho mejor los líquidos y se deshacen con facilidad.
Esto lo que evita es que el puré quede gomoso o con una textura poco agradable, que es uno de los errores más comunes a la hora de prepararlo en casa.
El truco para una textura cremosa
Además de la variedad de la patata, el chef recomienda estar muy pendiente del tiempo de cocción. Las patatas deben cocerse en agua fría y con sal, permitiendo que se hagan de una forma uniforme desde el interior.
Una vez cocidas, es importante triturarlas de forma correcta. En este punto, Jordi Cruz aconseja evitar las batidoras eléctricas, ya que pueden romper la estructura del almidón, y el resultado sería un puré pegajoso.
Mantequilla y leche: el equilibrio perfecto
Otro de los secretos del puré está en los ingredientes que se añadan después. Para lograr una textura cremosa, el chef recomienda incorporar mantequilla y leche caliente, poco a poco, hasta conseguir la textura que se desea.
Este paso es clave para potenciar el sabor y conseguir un puré con una textura suave, sin que se apelmace.
El resultado: un puré digno de restaurante
Siguiendo estos consejos, es posible conseguir en casa un puré de patata con textura suave, sabor intenso y acabado profesional.
Un plato básico que, bien hecho, puede convertirse en el acompañamiento perfecto para carnes, pescados o verduras, demostrando que la clave en la cocina se encuentra en los pequeños detalles.
@jordicruzofEl puré de patata es una de esas guarniciones aparentemente simples donde la técnica marca toda la diferencia. Elegir bien la variedad, controlar la cocción y trabajar correctamente la textura son los tres puntos clave para conseguir un puré cremoso, con sabor limpio y la estructura que debe tener una buena patata. Ingredientes: – 500 g de patatas (variedades recomendadas: Yukon Gold, Russet, Rat, Kennebec o Monalisa) – 100 ml de leche – 50 g de mantequilla – 6 g de sal – 1-2 g de pimienta negra Elaboración: 1. Elegir la patata adecuada. Variedades como Yukon Gold, Russet o Rat son excelentes. Si no, Kennebec o Monalisa funcionan muy bien. 2. Cocer las patatas enteras y con piel. Colócalas sin pelar en abundante agua con un poco de sal y cuécelas durante aproximadamente 45 minutos. Comprueba el punto pinchando con un tenedor. 3. Templar y pelar. Cuando estén cocidas, deja que templen ligeramente y retira la piel. 4. Trabajar la patata correctamente. Evita robots o cuchillas, ya que liberan demasiado almidón y vuelven el puré elástico. Lo ideal es aplastar y trabajar la patata manualmente hasta obtener una textura fina. 5. Emulsionar el puré. Lleva la patata a un cazo con 100 ml de leche caliente, 50 g de mantequilla, sal y pimienta. Trabaja constantemente a fuego suave para que la mantequilla emulsione y el puré se vuelva cremoso. 6. Ajustar textura. Si quieres un acabado más fino, puedes pasarlo por un colador o cedazo. Si prefieres un puré más rústico, déjalo tal cual. Cuando recupere un ligero hervor, tendrás un puré cremoso, lleno de sabor y con la textura que debe tener una buena patata. Un básico de cocina que funciona como guarnición o como base para muchas otras preparaciones.♬ sonido original – JordiCruzOf