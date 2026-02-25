Samantha Vallejo-Nágera se confiesa sobre su salida de ‘MasterChef’: «Es un volver a nacer, bostezaba mucho»

Tras la ruptura del trío televisivo formado por Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, la primera se ha confesado sobre su paso por MasterChef, después de haberlo abandonado. La que fuera juez del reality culinario de TVE ha hablado sobre el «volver a nacer» que ha supuesto su salida del programa producido por Shine Iberia.

Samantha Vallejo-Nágera ha participado durante 13 años en las ediciones de MasterChef, en todas sus versiones, es decir, desde MasterChef Celebrity hasta las entregas con concursantes anónimos o MasterChef Junior.

Hace unos días, la empresaria ya detalló que abandonar MasterChef no fue una decisión tomada a la ligera, sino que se trataba del resultado de «un proceso de un tiempo pensando». Aseguró que, en una época que coincide «con cosas que han pasado en su vida profesional y familiar», «de repente» pensó que «era un buen momento para dejarlo». «Lo he sentido así», sentenció.

«Ahora quiero nuevos proyectos. Tengo millones de cosas que hacer en la vida», aseguró, al tiempo que indicó que con 56 años está viviendo una etapa de «plenitud».

Samantha Vallejo-Nágera intentó despejar así cualquier duda que pudiera existir sobre la posibilidad de que una mala relación con sus compañeros hubiera forzado su salida de MasterChef, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha extendido más en cuál era su situación dentro del reality.

La cocinera ha contado que por fin se siente realmente «libre», lo que le va a permitir «hacer lo que quiere»: «Ahora voy a recoger lo sembrado», ha dicho en una entrevista en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

Dejar atrás MasterChef no fue una decisión libre de riesgo. De hecho, la ex jueza culinaria ha comentado que «es verdad que al principio no sabes ni te atreves, tienes un poco de sensación de precipicio». Sin embargo, esa sensación de libertad la ha inundado «cuando han empezado a grabar» sin ella. «He sentido que la vida seguía (…) Es un cambio total, es un volver a nacer», ha revelado.

«A mí MasterChef me costaba, me paraba. Bostezaba mucho en el programa porque mi hiperactividad… Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades», ha especificado.

En relación a su futuro y si se le verá pronto en otros programas, ha aclarado que va a «hacer más tele» y que está abierta a todo tipo de formatos: «La tele no se ha acabado para mí, a mí la tele me encanta, quiero hacer de todo, me lo quiero pasar bien. Me da igual ser actriz, cantar, bailar, cocinar, ser jurado de lo que haga falta».

Además, la empresaria también ha confirmado que ha recibido llamadas de productoras, y que está «escuchando las ofertas para pensar» qué hará. «Siempre me ha ido bien, siempre he trabajado», ha añadido.