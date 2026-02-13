Sale a la luz la verdadera razón de la salida de Samantha Vallejo-Nágera de ‘MasterChef’

Samantha Vallejo-Nágera ha pasado por el plató de El Hormiguero para cerrar la semana de invitados, una visita muy especial que llega semanas después de anunciarse su salida de MasterChef, programa en el que ha sido jurado durante 13 años en las ediciones de anónimos, abuelos, niños y de famosos. Como no podía ser de otra manera, este ha sido uno de los temas que se han tocado en su charla con Pablo Motos, después de saberse que la influencer Delicious Martha será la que ocupe su lugar en el jurado.

Esta despedida parecía desde el principio de mutuo acuerdo, ya que la cocinera está actualmente concursando en DecoMasters, programa de Shine Iberia, productora que está detrás de MasterChef. Allí, junto a su hermano Colate, se ha embarcado en una nueva aventura en la que se mete de lleno como personaje en un programa, dejando de lado su faceta de cocinera y jurado.

Aunque se trata de un programa de otra cadena, Motos no ha tardado en hablar de su paso por MasterChef y preguntar a su invitada lo que todos estaban esperando: ¿Por qué ha dejado de ser jurado del talent culinario? Samantha ha calificado de «etapa maravillosa» los 13 años que ha pasado juntos a sus compañeros, pero asegura que «se ha acabado», tratando así de parar cualquier rumor de mala relación o problemas.

La cocinera y empresaria no ha tomado esta decisión a la ligera, ya que asegura que «es un proceso de un tiempo pensando» y que tiene que ver con su cátering, que cumple 30 años en este año 2026. «Con el aniversario y con cosas que han pasado en mi vida profesional y familiar, de repente he pensado que era un buen momento para dejarlo» (…) «Lo he sentido así y creo que ha sido un momento fantástico», ha explicado.

¿Seguirá Samantha Vallejo-Nágera en televisión tras ‘MasterChef’?

Aunque pueda sonar a retirada de la televisión, para la empresaria culinaria es un punto y seguido, ya que tiene pensado seguir en el medio: «Por supuesto. Me encanta la tele». Además, ha recordado que antes de fichar por MasterChef, comenzó en un proyecto más modesto como era tener su propio programa en el Canal Cocina, que se puede ver en plataformas digitales.

Lejos de pensar que se trata de una mala noticia, la invitada de El Hormiguero ha dejado claro que está en un gran momento y que no se trata de un paso atrás en su vida profesional. «He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos. Tengo millones de cosas que hacer en la vida», explicaba.

Además, a sus 56 años, reivindica que las mujeres están «mejor que nunca y en la plenitud de la vida», por eso tiene claro que todavía le quedan muchas cosas por hacer en el mundo de la empresa y de la televisión.