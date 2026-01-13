Sale a la luz el motivo por el que Samantha Vallejo-Nágera deja ‘MasterChef’: «Ha llegado el momento»

No es ningún secreto que MasterChef, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías ha brindado a La 1 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. Desde las primeras ediciones, en las que Eva González ejercía el papel de presentadora, hasta las siguientes en las que Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera cogieron las riendas del talent culinario, siempre han sabido sorprender a la audiencia. De hecho, de este formato han salido numerosos chefs como es el caso de Carlos Maldonado, siendo el primero de los participantes de MasterChef en conseguir una estrella Michelin. A pesar de todo, parece que hay novedades de cara a las próximas temporadas. La más inesperada de todas es, indudablemente, el adiós de Samantha Vallejo-Nágera como parte del jurado de MasterChef, después de 13 años.

Como era de esperar, son muchos los que se han quedado completamente sorprendidos ante esta noticia. Por lo tanto, para tratar de evitar especulaciones al respecto, la propia Samantha ha querido utilizar su perfil oficial de Instagram para hablar sobre esta decisión y, sobre todo, dar a conocer los motivos por los que ha dado este importantísimo paso: «Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él», comenzó explicando a sus seguidores en la mencionada red social. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá a la hora de hacer balance de su paso por este formato que ha marcado un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

«He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo. Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre, de la que solo guardo grandes recuerdos», reconoció. A pesar de todo, cree que ha llegado el instante perfecto para poner punto y final a su paso por MasterChef.

Es por eso que no duda en explicar las razones por las que ha tomado esta importante decisión: «Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos. Comienzo el año con nuevas iniciativas, tanto en televisión, como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle», explicó a sus seguidores en Instagram.

Para evitar malentendidos, Samantha Vallejo-Nágera aprovechó para aclarar algo: «Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades». Y añade: «Nos volveremos a ver muy pronto. ¡Estad atentos!», concluyó.

Lejos de que todo quede ahí, ha trascendido que la persona que sustituirá a la madrileña al frente del jurado de MasterChef es Marta Sanahuja, creadora de Delicious Martha y una de las figuras gastronómicas más influyentes de España. Por lo tanto, es evidente que Jordi Cruz y Pepe Rodríguez estarán muy bien acompañados en esta nueva etapa del talent culinario.