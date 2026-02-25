La razón por la que las ventanas de los aviones no se alinean con los asientos: es por dinero

Las ventanas de los aviones no se alinean con los asientos por una razón de peso, los expertos no dudan en desvelarnos esta incógnita. Viajar en avión se ha convertido en una manera rápida de movernos por el mundo, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que un desplazamiento en avión tendrá una importante peculiaridad.

No se alinean con los asientos

Los asientos y las ventanas del avión no van en la misma dirección, sino que siguen una dirección diferente. Los viajes en este medio de transporte se han generalizado y lo han hecho de tal forma que deberemos empezar a pensar en algunas peculiaridades.

Las ventanas de los aviones no se alinean con los asientos por esta razón

Reducir el espacio entre filas, hace ganar espacio en las clases más baratas, mientras que en las partes donde se sitúa la zona más cara, puede ser más amplio. Una manera de reducir costes o maximizar un espacio que hace que las ventanas y los asientos no estén alineadas.

Los expertos de viajeros 360 nos explican las ventajas de tener un asiento con ventanilla, algo que puede darnos más de una alegría inesperada: