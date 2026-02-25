Si tu apellido está en esta lista, está confirmado: eres 100% de ascendencia gitana

La etnia gitana, también conocida como pueblo romaní, tiene sus raíces en el noroeste de la India hace aproximadamente mil años. A lo largo de los siglos, migraron hacia el oeste, atravesando Persia y el Medio Oriente, hasta llegar a Europa en el siglo XIV. Las razones precisas de esta migración no están completamente claras, aunque se sugiere que podría haber sido motivada por la búsqueda de oportunidades económicas o la persecución religiosa en sus lugares de origen. En España, la presencia documentada más temprana de los gitanos data de 1425, cuando Alfonso V de Aragón permitió a Juan de Egipto Menor viajar por sus dominios. A mediados del siglo XV, hubo una segunda ola de inmigración a través del Mediterráneo, conocida como «los gitanos de Grecia». Un legado significativo que los gitanos han dejado en la sociedad son los apellidos.

En España, muchos apellidos comunes tienen sus raíces en la etnia gitana. El apellido García es uno de los más destacados, siendo el más frecuente en el país. Los gitanos, a lo largo de la historia, han enfrentado numerosas dificultades, pero han logrado mantener viva su identidad cultural y sus tradiciones únicas. Su lengua, el romaní, no solo ha sido un medio de comunicación crucial, sino que también ha evolucionado a lo largo de los siglos, incorporando influencias lingüísticas de diversos idiomas europeos. La música gitana es especialmente notable por su impacto global. Ha influenciado géneros como el flamenco en España y el jazz en Estados Unidos, destacándose por su pasión y expresividad únicas.

Apellidos de origen gitano

En la actualidad, se calcula que la población gitana en España cuenta con aproximadamente 650.000 personas. A nivel europeo, existen cerca de 12 millones de gitanos, siendo Turquía y Rumanía los países que albergan la mayor población de esta etnia, con 2,7 millones y 1,8 millones respectivamente. A pesar de su amplia distribución, es importante reconocer que la comunidad gitana tiene sus raíces en la India, específicamente en las regiones de Punjab y Sindh.

En el registro de la Real Pragmática de 1783, que documenta los nombres y apellidos de aproximadamente 12,037 familias gitanas, tanto vivas como fallecidas, se encuentran algunos de los apellidos más comunes de origen gitano. Entre ellos, destacan Cortés, Fernández, Gabarri, García, Heredia, Jiménez, Maya, Montoya, Moreno, Muñoz, Reyes, Rodríguez, Santiago y Vargas.

Asimismo, existen otros apellidos de origen gitano que son frecuentes en España. Estos incluyen Acosta, Aguilera, Amador, Amaya, Batista, Benjumea, Bermúdez, Camacho, Cantarll, Carbonell, Caragol, Carreño, Carrasco, Castro, Cruz, Escudero, Escalona, Escuder, Ferrer, Flores, García, Gil, Gispert, Gomis, González, Heredia, Larrosa, Malla, Mateo, Medina, Medrano, Mendoza, Montes, Montoya, Montros, Moreno, Morales, Noguera, Ortega, Peña, Puerta, Puig, Ramírez, Reina, Reyes, Rojas, Román, Romero, Santos, Sánchez, Serviola, Serrano, y Soler.

Comunidades autónomas

En Cataluña, los apellidos gitanos más frecuentes incluyen Bautista, Berenguer, Carbonell, Castro, Cortés, Escudero, Escuer, Giménez, Hernández, Malla, Pubill, Reyes, Serra, Soler y Ximénez.

En la Comunidad Valenciana, destacan apellidos como Barrull, Bustamante, Díaz, Hernández, Leandro, Mala, Montoya, Salazar, Vicente, Vargas y Ximénez.

En Extremadura, los apellidos más comunes son Cortés, Fernández, Galindo, Saavedra, Salazar, Silva, Suárez, Vega, Vargas y Ximénez.

En Andalucía, específicamente en Sevilla, los apellidos gitanos más frecuentes son Cruz, Fernández, Flores, García, Heredia, Monje, Moreno, Reyes, Santiago, Vargas y Ximénez.

Historia del pueblo gitano

El pueblo gitano tiene sus orígenes en comunidades que habitaban el noroeste de la India, específicamente en las regiones de Punjab y Sindh. Se estima que emigraron hacia el oeste debido a la influencia del islam en el siglo IX y posteriormente debido a la llegada de los mongoles en el siglo XIII. Desde entonces, han continuado migrando de manera constante.

Tras salir de la India, el pueblo gitano se estableció en Persia, donde las diversas comunidades se mezclaron y formaron un solo grupo étnico conocido como Dom o Rom, antepasados de los gitanos actuales. Debido a hambrunas, conflictos con árabes y mongoles, así como desórdenes, los gitanos continuaron su migración hacia el oeste, llegando eventualmente a Europa. Se cree que el primer asentamiento gitano en Europa data del siglo XIV en la isla griega de Corfú.

La palabra «gitano» proviene del español y no tiene equivalente en otros idiomas. Se cree que deriva de la palabra «egiptano» debido a la errónea creencia en el siglo XV de que los gitanos provenían de Egipto. En otros idiomas, los gitanos son conocidos como «romà», «romaní» o «zingaros», entre otros términos.

El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril en conmemoración del Primer Congreso Romaní/Gitano que tuvo lugar en Londres en 1971. En este congreso histórico se aprobaron la bandera y el himno gitano. La bandera está compuesta por los colores verde y azul que simbolizan el campo y el cielo, respectivamente. En el centro de la bandera hay una rueda de carro roja que representa la libertad y el viaje desde la India.