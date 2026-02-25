Giro de guion en la Semana Santa de Sevilla 2026: los nuevos horarios oficiales de cada día

La Semana Santa se acerca y si bien sabemos que se dará entre finales de marzo y comienzos de abril, allí donde se celebran procesiones y otros actos religiosos relacionados con este periodo, ya se están preparando con un calendario que si bien sigue la estructura de cada año, puede variar o modificarse ligeramente, especialmente en horarios. Es el caso de la Semana Santa de Sevilla 2026 que ya tiene definido como va a ser aunque con algunos giros que puede que los más devotos desconozcan.

Fue el pasado mes de enero cuando la Junta de la Sección de Penitencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías se reunió para aprobar oficialmente la nueva configuración de las jornadas para la Semana Santa 2026 y dado que esta ya se acerca, será bueno saber que se acordó y que va a pasar este año. En la mayoría de los casos se pudo alcanzar el consenso entre las hermandades del día, pero donde no lo hubo, decidió la propia Junta. Además, os adelantamos que los tiempos de paso se calcularán según el conteo real de 2025, con la excepción del Lunes y Martes Santo, ya que no todas las corporaciones completaron su Estación de Penitencia. Estos entonces, jornada por jornada, los cambios y ajustes más relevantes que marcarán la Semana Santa de 2026 en Sevilla.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos arrancará antes este año. Por acuerdo adoptado por mayoría, toda la jornada se adelanta en bloque 30 minutos. De este modo, la Cruz de Guía de la Sagrada Entrada en Jerusalén entrará en la Campana a las 15:35 horas, marcando un inicio más temprano de lo habitual. El orden definitivo será el siguiente: Sagrada Entrada en Jerusalén, Sagrada Cena, Jesús Despojado, La Hiniesta, La Paz, San Roque, La Estrella, La Amargura y el Amor.

Y el cierre también queda fijado con la salida por la Puerta de Palos del palio de la Virgen del Socorro que se establece a las 23:36 horas. Este ajuste global busca aliviar tensiones horarias y mejorar los cruces en el centro, uno de los puntos más sensibles de la jornada más multitudinaria.

Martes Santo

El Martes Santo sí ha contado con unanimidad entre las hermandades que celebran la Semana Santa de Sevilla 2026. El orden acordado para 2026 será: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz.

Más allá del orden, lo relevante está en los recorridos de vuelta. La Hermandad del Cerro regresará por Francos, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo, San Bernardo y Campamento hasta enlazar con Ramón y Cajal. Es una modificación de calado, que afecta a varias zonas tradicionales de tránsito. Los Javieres regresarán por el Postigo, mientras que el Dulce Nombre volverá por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder en su recorrido de vuelta. Son cambios estratégicos que buscan reducir puntos de fricción y mejorar la fluidez del día.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo mantiene la configuración ya definida, pero no está exento de movimientos internos. Se confirma el intercambio de puestos entre el Buen Fin y la Sed. También se intercambian las posiciones del Cristo de Burgos y las Siete Palabras.

Además, el Cristo de Burgos modificará su recorrido de ida, transitando por las zonas de San Juan de la Palma y San Martín. Es un cambio significativo que alterará la fisonomía habitual de la jornada en el entorno de la Feria y la Alameda. El orden definitivo queda así: el Carmen, el Buen Fin, la Sed, San Bernardo, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, el Cristo de Burgos y las Siete Palabras.

Jueves Santo

En el Jueves Santo, que es uno de los días grandes de la Semana Santa de Sevilla, el acuerdo ha sido unánime. La jornada se amplía en su tramo final en 15 minutos. El horario de salida por la Puerta de Palos del palio de la Virgen de la Merced en la Catedral se fija a las 0:05 horas. Puede parecer un ajuste menor, pero en una jornada tan comprimida y a la vez tan destacada, esos 15 minutos permiten aliviar tensiones en la carrera oficial y mejorar los tiempos de recogida de las hermandades que cierran el día.

Madrugada: inicio 15 minutos antes

La Madrugada también experimenta un ajuste relevante. El inicio de la jornada se adelanta 15 minutos. La entrada en la Campana de la Cruz de Guía del Silencio queda establecida a la 1:00 horas. Este cambio afecta a toda la cadena posterior de la noche más emblemática de la Semana Santa de Sevilla. Adelantar el arranque busca ganar margen de maniobra y mejorar la coordinación en un tramo especialmente delicado por afluencia y seguridad.

Resto de días de la Semana Santa de Sevilla

En el resto de días no habrá novedades. Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Lunes Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección mantendrán la configuración de 2025.

Eso significa que los recorridos y órdenes establecidos el pasado año se consolidan para 2026, aportando estabilidad a unas jornadas que no registraron conflictos estructurales.

Con estos ajustes, Sevilla se prepara para una nueva Semana Santa en la que cada minuto vuelve a contar. Se cambian algunas posiciones, se adelantan horarios y se ajustan recorridos, pero la esencia permanece intacta. En 2026, el guion será ligeramente distinto. Y en una ciudad que vive pendiente del reloj cofrade, eso nunca es un detalle menor.