Calendario católico 2026: fechas clave de Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés y Navidad

El calendario litúrgico de la Iglesia Católica organiza el año en torno al misterio de Cristo y está regulado por las Normas Universales sobre el Año Litúrgico y el Calendario, promulgadas tras el Concilio Vaticano II y actualmente vigentes en la Iglesia latina. A diferencia del calendario civil, muchas fechas dependen del cálculo de la Pascua, que se fija como el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

En 2026, la Pascua de Resurrección se celebrará el 5 de abril, fecha que determina otras celebraciones móviles del año. La Cuaresma comenzó con el Miércoles de Ceniza el 18 de febrero de 2026, dando inicio a los 40 días de preparación penitencial. El Domingo de Ramos tendrá lugar el 29 de marzo, marcando el inicio de la Semana Santa.

El Jueves Santo (2 de abril) se celebrará la Misa de la Cena del Señor; el Viernes Santo (3 de abril), la Pasión del Señor; y la Vigilia Pascual en la noche del 4 de abril precederá al Domingo de Resurrección. Cincuenta días después de Pascua, el 24 de mayo de 2026, la Iglesia celebrará Pentecostés, que cierra el tiempo pascual.

Otra solemnidad destacada es el Corpus Christi, que en el calendario universal se celebra el jueves posterior a la Santísima Trinidad (14 de junio de 2026), aunque en muchos países se traslada al domingo siguiente por decisión de la conferencia episcopal correspondiente, tal como permiten las normas litúrgicas.

El tiempo de Adviento comenzará el 29 de noviembre de 2026, iniciando un nuevo año litúrgico, y culminará con la celebración de la Navidad el 25 de diciembre.

Todas estas fechas están recogidas en el Calendario Romano General y en el Misal Romano, textos oficiales que regulan la liturgia en la Iglesia latina. Cualquier modificación local debe ser aprobada por la Santa Sede o por la conferencia episcopal competente.