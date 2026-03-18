El Consejo General del Poder Judicial acumula quejas contra la juez de la DANA desde mayo de 2025

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acumula quejas contra la instrucción llevada a cabo por la juez Nuria Ruiz Tobarra en el caso de la DANA de Valencia desde mayo de 2025, sin que hasta la fecha ese órgano haya transmitido decisión alguna acerca de las mismas a sus impulsores, según han confirmado las fuentes consultadas. Estas quejas tienen en el CGPJ carácter reservado. Pero el tiempo transcurrido desde que la queja sobre la que luego se han producido varias ampliaciones se elevara a ese órgano judicial, 10 meses, ha llevado, incluso, a solicitar al CGPJ que procediera a «dar un impulso efectivo a la resolución de las quejas pendientes» y que adoptase «las medidas necesarias para garantizar que la instrucción del mentado procedimiento se ajuste a los principios de imparcialidad, celeridad y justicia que deben regir todo Estado de Derecho», como consta en el escrito remitido por la defensa de la ex consellera Salomé Pradas al citado órgano de fecha 16 de febrero de este año.

Ni acerca del citado escrito ni de la queja ni de sus posteriores ampliaciones ha recibido respuesta alguna la defensa de Salomé Pradas, como ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes próximas a la ex consellera.

La queja inicial ante el Consejo General del Poder Judicial fue presentada por la defensa de la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, el 14 de mayo de 2025. Es decir, tres meses y medio después de que arrancase la instrucción. Ahora han transcurrido casi 14 desde que la juez se hiciera cargo de las diligencias previas. Además, en todo ese tiempo, otros dos letrados han recurrido al Colegio de Abogados de Valencia para solicitar amparo frente a la juez. Sus peticiones en un plazo mucho más breve han sido atendidas por el citado colegio profesional.

La juez Nuria Ruiz Tobarra se hizo cargo de la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 a finales de enero de 2025. Un hecho que se produjo después de que la magistrada se reuniera el 30 de enero de 2025 con una delegación de fiscales de la provincia de Valencia y les comunicase verbalmente su disposición a asumir las competencias sobre las diligencias previas por denuncias y querellas relativas a la gestión de la riada que pudieran llegar desde los distintos juzgados de la citada provincia para acumularlas a las suyas.

La defensa de Salomé Pradas amplió la queja inicial de mayo en dos ocasiones más, en los meses de junio y julio de 2025. Ahora, en marzo de 2026, se ha producido una tercera ampliación; es la de este 17 de marzo. En esta última, como ha publicado OKDIARIO, el letrado Eduardo de Urbano, que dirige la defensa de Salomé Pradas, eleva un nuevo escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solicita que el citado órgano requiera al letrado Rubén Gisbert que aporte los audios que muestran la supuesta injerencia en la causa del magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de Nuria Ruiz Tobarra

Entre la segunda y tercera ampliación de la queja ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el silencio de ese órgano, la defensa de Salomé Pradas elevó al CGPJ el escrito antes citado de impulso a su queja y las sucesivas ampliaciones. Explicaba el letrado en ese docuento que «ante el excesivo tiempo transcurrido desde la interposición de la queja inicial y sus (entonces) dos sucesivas ampliaciones (…) y la ausencia de una resolución efectiva que ponga fin a la situación de indefensión denunciada, interesamos el impulso del presente expediente de queja (…)».

También, el abogado José María Bueno, que dirige la defensa del otro investigado, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha elevado escritos al Consejo General del Poder Judicial. El último, una ampliación, el pasado 26 de febrero.