Pradas pide al Consejo del Poder Judicial resolver su queja contra la juez de la DANA presentada en mayo

Salomé Pradas, ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana y uno de los dos cargos investigados por la magistrada que instruye el caso de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que resuelva su queja contra la citada juez.

Pradas presentó su queja el 14 de mayo de 2025, hace nueve meses. la última ampliación de esa queja se produjo el 31 de julio del mismo año, hace siete meses. Y, a día de hoy, sigue sin respuesta acerca de la misma.

En concreto, Salomé Pradas elevó el 14 de mayo de 2025 una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en relación a la instrucción que está llevando Ruiz Tobarra sobre el caso de la DANA. Denunciaba la ex consellera que su derecho a la defensa está siendo «gravemente» afectado por la forma en que Ruiz Tobarra está conduciendo la instrucción. Y advertía haber «detectado irregularidades» que a su juicio «vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento».

Entre los motivos que impulsaron a Eduardo de Urbano, abogado de Salomé Pradas, a presentar esta queja se encontraba la «existencia de indicios de participación activa de un juez ajeno al procedimiento en la tramitación de la instrucción». En concreto, la defensa de Pradas se refería en su escrito ante el CGPJ a que: «Una reciente noticia de OKDIARIO recoge que diversas fuentes aseguran a este periódico que no es la primera vez que puede verse a este magistrado, bien en las inmediaciones o incluso dentro del juzgado de su mujer, cuando practica diligencias sobre el sumario de la DANA».

El marido de la instructora del caso de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, es otro juez. En concreto, Jorge Martínez Ribera, titular del juzgado de Instrucción 4 de Valencia.

Pasados nueve meses de la presentación de esa queja y siete de su última ampliación, Salomé Pradas ha vuelto a dirigirse al CGPJ ante ka «ausencia de resolución efectiva que ponga fin a la situación de indefensión denunciada» y reclama «el oportuno impulso» del expediente de queja.

La de Salomé Pradas no es la única queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial. Hay que recordar que el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que preside Miguel Bernad, elevó la suya por similares motivos a los de la ex consellera. Si bien, en su caso, el Consejo remitió a su vez a Bernad en diciembre de 2025 un escrito en que le solicitaba que acreditase la autenticidad de su voluntad para dar curso a la queja presentada por el citado sindicato ante ese mismo organismo por la supuesta intromisión del juez, Jorge Martínez Ribera, en el procedimiento de diligencias previas del caso de la DANA.