Tellado parafrasea a Ábalos para atacar al PSOE con Zapatero: «Soy socialista porque soy comisionista»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado este miércoles contra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a cuenta de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El dirigente popular ha parafraseado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien dijo que era feminista porque era socialista. «‘Soy socialista porque soy feminista’, decía Ábalos, y hoy el señor Zapatero, ¿sabe qué dice? ‘Soy socialista porque soy comisionista’», ha dicho Tellado.

El dirigente del PP ha arrancado su intervención en el Congreso de los Diputados lamentando que sea «patético escucharle» y ha asegurado que desde el partido socialista están a «5 minutos de decir que a Zapatero tampoco le conocían». Por ello, Tellado ha exhibido ante el ministro un «book reciente de fotos» del propio Bolaños junto a Zapatero, con el que le ha advertido que esas imágenes «le perseguirán».

El dirigente del Partido Popular ha continuado acusando a Bolaños de despreciar sistemáticamente el trabajo de los periodistas de investigación que, durante los últimos años, han publicado informaciones relativas a las tramas vinculadas al Partido Socialista y a la actividad del propio Zapatero. «Usted no lee la prensa, no lee los digitales, desprecia a los periodistas de investigación que durante los últimos años han señalado las tramas del Partido Socialista y las actividades del señor Zapatero», ha reprochado el líder del PP.

Sin embargo, el secretario general popular ha advertido que el verdadero problema del Ejecutivo no es la oposición ni los medios de comunicación. «Su problema no somos nosotros, ni siquiera esos periodistas. Su problema es la Audiencia Nacional. Les persigue, les sigue», ha subrayado Tellado, en referencia directa al avance de las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista y al propio ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles que el ex presidente Zapatero es «la matriz de la degradación española».

«Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia, faltaba más, como Paco Camps, como el hermano de Ayuso o como Rita Barberá, a la que ustedes destruyeron, pero Zapatero tiene una trayectoria y hoy conviene recordarla. Zapatero es el mentor de Sánchez, la matriz de la degradación española, inauguró la política del muro, el pacto del Tinel, reabrió las heridas de la Guerra Civil, convirtió memoria en trinchera, alentó la polarización, ¿se acuerdan? ‘La tensión nos conviene’», ha señalado Álvarez de Toledo.

Además, la portavoz adjunta del PP ha matizado que el ex presidente socialista «rehabilitó» un partido que «justifica» la muerte de «850 españoles». «Rehabilitó un partido que sigue justificando el asesinato de 850 españoles. Impulsó un estatuto inconstitucional, dio legitimidad y oxígeno a una narcodictarura, traficó con el sufrimiento de presos políticos y, análisis relevante, es el muñidor de la coalición del chantaje y la impunidad que sostiene a Sánchez en el poder», ha subrayado.