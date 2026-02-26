Un letrado indica al CGPJ que teme que la juez de la DANA lo sancione si pregunta si su marido intervino

José María Bueno, el letrado que dirige la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en el caso de la DANA, ha ampliado la queja inicialmente presentada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referida al caso de la riada, que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. En esa ampliación, el abogado transmite, entre otras cuestiones, al Consejo, que no puede solicitar a la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado donde Ruiz Tobarra instruye la causa, que certifique si el marido de la instructora, el también juez, Jorge Martínez Ribera, «ha ejercido funciones sin estar habilitado para ello, violando con ello el derecho al Juez Legal, predeterminado por la ley», como adelantó OKDIARIO, por «miedo» a que la titular de dicha plaza le abra una nueva pieza separada, como ya le ocurrió cuando lo hizo por vez primera, en octubre del pasado año 2025.

Este jueves, OKDIARIO ha adelantado que vocales del CGPJ y miembros de las altas instancias de la judicatura sopesan la posibilidad de abrir un expediente informativo a la juez, después de que este diario haya revelado los audios que prueban que el marido de la juez, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, participó en los interrogatorios a las víctimas.

Ahora, el abogado que suscribe la queja ha manifestado todo lo que sucedido en el juzgado a raíz de su primera petición acerca de que la LAJ le certificase en cuántos interrogatorios había participado el marido de la juez. Y que se aclarase si el citado marido de la magistrada había participado en la redacción de resoluciones o si tenía alguna autorización que le permitía actuar en esa instancia. La juez rechazó la petición haciendo constar que la consideraba el «enésimo capítulo de una estrategia de defensa que, de forma burda, pretende apartar a esta juez del procedimiento».

La magistrada llegó a abrir una pieza separada al letrado, que la propia magistrada cerró una vez el abogado hubo desistido del recurso de apelación. José María Bueno entiende que la apertura de aquella pieza separada como la «supuesta absolución» de que fue objeto fue, a su vez «absolutamente arbitraria». Y ello, porque entiende que la pieza separada se le abrió por solicitar a la LAJ lo antes relatado: que le certificase que el marido de la juez había tomado declaración a dos víctimas. Y que se le absolvió por haber desistido del recurso de apelación por el que se le abría la citada pieza separada

En base a ello, ahora, José María Bueno transmite al Consejo que no puede pedir al Juzgado de Catarroja que la LAJ le certifique si el marido de la juez ha intervenido tras conocer las informaciones publicadas por OKDIARIO, «por miedo» a que la titular de la plaza le abra otra pieza separada. Y, sostiene que se encuentra en un procedimiento en que no puede «solicitar en defensa» de su cliente lo que el Derecho de Defensa le permite «en cualquier otro Tribunal», encontrándose «con esa limitación» en sus facultades profesionales.

El abogado relata, a continuación, al Consejo que «son numerosos los letrados que empiezan a estar descontentos con la actuación de la jueza». Y desliza, también, que la magistrada «está llevando una investigación prospectiva sobre el ex presidente de la Generalitat», Carlos Mazón, «citando testigos a los que pregunta exclusivamente sobre dicha cuestión». Añade que su defensa «siempre intenta recordarle a su Señoría que no es competente para investigar a Carlos Mazón».

José María Bueno hace constar también en su ampliación de la queja ante el Consejo que efectúa las manifestaciones «desde el máximo respeto» a la juez «como persona y como magistrada». Pero que se entendía obligado a «poner al día» al Consejo sobre el devenir de la causa de la que «se contrae esta queja».