Parece un cenote mexicano pero está en Galicia: la piscina natural con cascada que es una joya oculta

Esta cascada enmarcada en una piscina natural te trasladará directamente a México y lo hará de tal forma que podrás disfrutar de una escapada ideal este verano o en cualquier época del año. Galicia tiene escondidas auténticas joyas que nos invitan a conectar de nuevo con la naturaleza. Para todo aquel que desee escaparse esta temporada en busca de un rincón especial, no debe dudar de hacerlo en cualquier punto de nuestro país. España esconde auténticos tesoros que debemos conocer y que seguramente nos descubrirán todo un mundo de posibilidades.

El mejor viaje que podemos hacer esta temporada lo podremos ver materializarse en Galicia, una zona que nos está esperando y que es una más de las que tenemos por descubrir. Sin duda alguna es un elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia, ayudaremos a las empresas de nuestro país y lo haremos de tal forma que conseguiremos disfrutar de un cambio que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que debemos empezar a preparar las vacaciones de lo más especial con piscina natural y cascada parecerá que estés en México.

Hay sitios escondidos en Galicia ideales para estas vacaciones

Estas vacaciones podrás disfrutar de unos sitios escondidos en Galicia, un buen plan para estos días. Que pueden acabar siendo las mejores vacaciones posibles, de la mano de un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque un viaje que acabará convirtiéndose en la mejor opción posible.

No necesitamos gastar de más, sino adaptarnos a lo que tenemos por delante. Un verano de excepción para poder descubrir en esencia lo que nos espera. Habrá llegado el momento de conseguir que estas vacaciones sean de lo más especiales posibles. Puedes empezar a prepararte para conseguir aquello que desees esta temporada.

Un buen viaje a tu aire te está esperando. Viajar por España tiene sus ventajas. Puedes moverte por el país de la mejor manera posible, viajando por un territorio en el que todo es posible. Descubrirás paisajes únicos que serán los que te inviten a seguir con tu coche el recorrido que desees. Especialmente recomendable para hacer con niños es seguir una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta la fecha no te habías imaginado. Es importante conseguir realizar este recorrido que necesitas poner en práctica y que seguramente podrás descubrir en estos días.

Te trasladará a México esta piscina natural con cascada

Desde la web de viajar Galicia nos dan unos datos más de esta cascada con nombre propio enmarcada en un paisaje que es realmente espectacular. Merece la pena perderse para saber un poco más de este enclave que nos dejará con la boca abierta, siendo uno de los sitios con más encanto del territorio.

Sin duda alguna este rincón escondido es un sueño hecho realidad que se nos presenta como: «El «Pozo da ferida» (el pozo de la herida en gallego) es una impactante cascada natural de aproximadamente treinta metros, nacida del río Xudreiro, afluente del río Landro (que forma la ría de Viveiro). A mitad de camino, el río Xudreiro se encajona formando este espectacular salto de agua. Este salto, ubicado en el ayuntamiento de Xove se encuentra en un precioso entorno de aguas cristalinas las cuales forman una poza circular a sus pies. Desde la parte superior de la cascada se puede observar una bonita presa, que era la que antiguamente proporcionaba el agua a una pequeña central hidroeléctrica ubicada en la parte baja de la misma. Río abajo la poza de la cascada se filtra por una serie de rápidos, en un impresionante paraje lleno de eucaliptos. El Pozo no pertenece a ningún espacio natural protegido, sin embargo, éste se encuentra entre dos: el de Monte Maior y el del río Landro».

Siguiendo con esta misma web nos explica cómo llegar hasta este idílico lugar: «Se llega por la carretera de Viveiro a Mondoñedo en la que se coge un desvío a Valcarría, en las proximidades de Chavín. Desde este punto la cascada se encuentra perfectamente señalizada, y es de acceso sencillo. También se puede acceder dando un paseo desde Casa do Batán, siguiendo el curso del río Loureiro, que bordea la finca de la casa y a poco más de 6 kilómetros de ésta, se encuentra este paraje natural de increíble belleza».

Será cuestión de poner rumbo a este lugar que nos permitirá conectar un poco más con la naturaleza más profunda de una Galicia que debemos descubrir. Un buen plan para ir con amigos o con la familia en sí, siendo el mejor lugar para ver el mundo. Un sitio desde el que podremos empezar a descubrir una zona oculta y especialmente agradable de nuestro país.