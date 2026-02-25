Sólo los sevillanos las conocen: las 5 expresiones típicas que casi nadie entiende en España

Sevilla es mundialmente famosa por su rica gastronomía, su vibrante cultura, su impresionante arquitectura. Esta ciudad, donde se encuentran monumentos emblemáticos como la Giralda y la Torre del Oro, ofrece un sabor único al castellano que cautiva tanto a visitantes como a locales por sus variados matices en vocabulario y entonación. Aquellos que tienen la suerte de visitar esta hermosa ciudad, a menudo se sorprenden al escuchar las expresiones típicas de Sevilla, que aportan nuevos significados a las palabras.

Por esta razón, siempre es un buen momento para sumergirse en los matices lingüísticos que distinguen a la capital andaluza. Con la llegada del verano, es de especial interés conocer estas expresiones, especialmente para quienes tienen pensado viajar a Sevilla durante esta temporada. Incorporar las frases locales al propio vocabulario no solo enriquece culturalmente, sino que también mejora la experiencia de todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Uno de los principales lugares de interés es la Plaza de España, construida con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Su estilo neo-mudéjar y los elaborados azulejos decorativos la convierten en un lugar de una belleza excepcional.

Expresiones típicas de Sevilla

Las expresiones regionales son una puerta abierta a la cultura y la identidad de su gente. En Sevilla, una ciudad con una rica historia y tradiciones arraigadas, la jerga local es mucho más que un medio de comunicación; es un reflejo de su carácter alegre y acogedor. Las palabras y frases típicas de Sevilla están llenas de vida y sabor, y son fundamentales para captar el verdadero espíritu de la ciudad.

El habla coloquial de Sevilla destaca por su dinamismo y creatividad. Los sevillanos han ideado términos que encapsulan situaciones y emociones de manera única, algo que sería complicado expresar con palabras más comunes. Esta riqueza lingüística no solo embellece la comunicación diaria, sino que también refuerza la identidad cultural de la región.

Entre esta rica jerga, hay palabras que solo los verdaderos sevillanos comprenden completamente. Estas palabras no solo tienen significados específicos, sino que también cuentan con orígenes fascinantes que transportan a diferentes épocas de la historia de la capital andaluza

Rebujito

El «rebujito» es una bebida típica sevillana elaborada de vino fino y gaseosa, popularizada en la Feria de Abril. Este término combina el verbo «rebujo», que significa mezclar, con el diminutivo «ito», reflejando así el carácter lúdico y festivo de la cultura sevillana. El rebujito no solo es una bebida refrescante, sino también una parte esencial de las celebraciones locales, encapsulando el espíritu alegre y comunitario de las festividades de Sevilla.

Bulla

En Sevilla, «bulla» es un término versátil y omnipresente, utilizado en múltiples contextos por los habitantes de la capital hispalense. Este curioso término puede describir desde grandes multitudes de personas concentradas en espacios reducidos, hasta situaciones de conflicto o prisa. En su uso más común, «bulla» se refiere a las aglomeraciones típicas de eventos populares, como la Semana Santa o la Feria de Abril,

Chuminá

La palabra «chuminá» se utiliza en Sevilla para describir algo trivial o insignificante. Es una expresión coloquial que muestra la informalidad y el desparpajo del habla sevillana. Este término es un buen ejemplo de cómo los sevillanos han creado un lenguaje lleno de color y expresividad para describir situaciones comunes de una manera única y auténtica.

Jartible

En Sevilla, alguien «jartible» es una persona pesada y molesta. Este término deriva del verbo «hartar», pero con la característica adaptación fonética local que cambia la «h» por una «j». Esta peculiaridad de pronunciación es distintiva de la región andaluza y añade un toque único al concepto, reflejando la creatividad y viveza del habla de la capital andaluza

Pavía

En Sevilla, «pavía» se refiere a una tapa de bacalao frito, un plato muy popular en la ciudad. El origen de este nombre se remonta a las tropas de los Tercios de Flandes, quienes solían consumir este plato. La palabra «pavía» no solo denota un alimento específico, sino que también evoca una rica historia culinaria y militar, conectando el presente con el pasado de una manera deliciosa y significativa.

Datos curiosos

Sevilla, una de las ciudades más visitadas de España, atrae tanto por su rica gastronomía como por su profunda historia y cultura. Es famosa por sus más de 25.000 naranjos, introducidos de China, que florecen en primavera, llenando las calles con un aroma especial de azahar.

Según la leyenda, Hércules fundó Sevilla, conocida entonces como «Hispalis», antes de que pasara por el dominio de romanos y árabes. A pesar de no tener costa, destacó con el Puerto de Sevilla durante el Imperio Español, un importante enclave comercial en el río Guadalquivir que fue crucial para la economía mundial.

Uno de los palacios reales más antiguos del mundo, el Real Alcázar de Sevilla combina diversos estilos arquitectónicos y ha sido escenario de producciones famosas como Juego de Tronos.