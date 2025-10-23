Las frases más famosas de Antonio Tejero

Antonio Tejero, el protagonista del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F) ha dejado múltiples frases que han pasado a la historia tras su muerte este jueves a los 93 años. En pleno proceso de transición política, tras la dictadura de Francisco Franco, el Congreso de los Diputados vivió un momento de tensión sin precedentes durante la votación para la investidura del nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, cuando un grupo de militares, encabezado por Tejero, irrumpió violentamente en el hemiciclo.

Fue entonces cuando Tejero disparó dos veces al techo del Congreso, dejando dos agujeros que hoy siguen siendo visibles y recuerdan lo ocurrido aquel día. El fracaso del golpe de Estado se debió, en gran parte, a la firme intervención del Rey Juan Carlos I. En una aparición televisada histórica, el monarca dejó claro que apoyaba la Constitución y la democracia española, ordenando a los golpistas que depusieran su acción. Su mensaje tuvo un efecto decisivo, haciendo que los militares acabaran rindiéndose, permitiendo que España pudiera continuar con el proceso democrático sin que se consolidara el plan militar.

Las frases más famosas de Tejero

A lo largo de su vida, Antonio Tejero dejó constancia de su ideología y convicciones a través de diversas declaraciones. Sus frases ofrecen una visión directa de la idea que tenía sobre España y su papel en el país. A continuación, repasamos algunas de las frases más conocidas del polémico guardia civil. Estas son todas sus frases más icónicas.