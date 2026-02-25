Mi última obsesión literaria: un libro sobre la teoría de la conspiración que te deja sin aliento

En las recomendaciones literarias de OKDIARIO de esta semana te proponemos un libro adictivo sobre la teoría de la conspiración. Una obra magnífica llena de intriga y misterio que fue una de las grandes revelaciones del mundo editorial español del 2024. Una novela intensa y extensa (son 800 páginas) compuesta por varias historias que colisionan en un final tan sorprendente como profundo. Toda una experiencia lectora que te recomiendo sin fisuras. ¿Te atreves a descubrir la verdad?

‘Los Escorpiones’ de Sara Barquinero (Ed. Lumen)

Sinopsis: Los Escorpiones es una novela de novelas: una obra narrativa titánica y misteriosa. Los protagonistas, Sara y Thomas, se ven envueltos en el entramado de una teoría de la conspiración dirigida por los poderes políticos y económicos, que pretenden controlar a los individuos a través de la hipnosis y los mensajes subliminales en libros, videojuegos y música para inducirlos al suicidio. Ambos llevan a cuestas desequilibrios emocionales y, mientras se teje entre ellos una relación inclasificable y poderosa, deciden investigar sobre esta secta cuyo nombre es el de una de las pocas especies animales que prefiere matarse antes que seguir soportando el dolor.

Desde la Italia de los años veinte, pasando por el sur profundo de Estados Unidos en los ochenta, hasta llegar a la época actual en Madrid, Bilbao, un pueblo perdido de la España rural y Nueva York, esta es una historia sobre la angustia existencial, la soledad y la necesidad de creer en algo, sea lo que sea, para encontrar el sentido a la vida.

Opinión: «¿Por qué no se suicida usted?». Según la leyenda, esta era la primera pregunta que el doctor Viktor Frankl les hacía a sus pacientes. A través de las respuestas, el psiquiatra tiraba del hilo y ayudaba a los más desesperados a encontrar un motivo para seguir viviendo. Así, el autor de una de las obras más influyentes del siglo XX, El hombre en busca de sentido, creó una corriente psiquiátrica bautizada como logoterapia, basada en encontrar una motivación originaria que explique nuestra exitencia. Cada uno tiene la suya.

Y saco a Viktor Frankl a relucir porque creo que hay mucho de logoterapia en Los Escorpiones, una novela que explora la depresión y cómo está, con sus diferentes caras, nos lleva a la irrealidad (o realidad, no se sabe) de que el mundo no tiene sentido.

Sara Barquinero ha escrito cinco novelas en una. No es broma. Cada una de las partes que componen Los Escorpiones podrían leerse de manera casi independiente aunque todas tienen en común a personajes tristes que no quieren seguir viviendo y una supuesta conspiración internacional que pretende dominarnos.

Los Escorpiones es pretenciosa, no voy a decir lo contrario. Sus 800 páginas te retan y te llegan a hacer sentir como los personajes principales: desesperado en un bucle sin fin. Hay, en ocasiones, una necesidad muy descarada de la autora de convencerte que es más culta que tú (y lo es) pero todo está tan bien escrito y los personajes son tan cercanos y realistas que entras en la novela sin opción de huída.

Los Escorpiones habla, como hacía Viktor Frankl, de la necesidad del ser humano de creer en algo, de encontrar tus molinos de viento a los que destruir y cómo, en ocasiones, la verdad no te hace libre sino que provoca el vacío más absoluto.