Tres libros diferentes y brutales para celebrar el Día del Padre

Mañana 19 de marzo es el Día del Padre y desde las recomendaciones literarias de OKDIARIO proponemos tres libros muy diferentes entre sí, pero que analizan distintos tipos de paternidades. Hablamos de una novela de ciencia ficción postapocalíptica, un drama familiar muy intenso y provocador y una comedia deliciosa, profunda y reveladora. Tres propuestas que analizan, desde géneros muy variados, la intensidad de las relaciones paternofiliales.

‘La carretera’ de Cormac McCarthy

Sinopsis: En un mundo apocalíptico donde llueve ceniza, un hombre y un chico cruzan a pie el territorio norteamericano en dirección al sur. El hambre es mucho más que una preocupación diaria: es la medida de todas las cosas, y las bandas de caníbales asolan el país convertido en un yermo donde solo la barbarie ha echado raíces. El amor de un padre por su hijo es, sin embargo, la única luz de una tierra que ha perdido a sus dioses. Quizá el fuego de la civilización no se haya apagado para siempre.

Opinión: Este clásico siempre será para mí la gran historia de amor entre un padre y un hijo. Esta relación es tan poderosa, tan impactante y profunda que nos avisa que el ser humano merece la pena como especie, aunque sea en la peor de las condiciones.

‘El aniversario’ de Andrea Bajani (Ed. Anagrama)

Sinopsis: ¿Se puede abandonar a un padre y a una madre? ¿Se puede dar un portazo, bajar las escaleras y decidir no volverlos a ver? ¿Cuestionar el origen, escapar de su control? Tras una década alejado voluntariamente de sus padres, un hijo decide por fin echar la vista atrás y narrar a su familia.

El resultado es un retrato de una familia arrasada por la violencia omnipresente del patriarca; un retrato lúcido y desolador, con el foco puesto en una mujer condenada a una sumisión muda y desesperada: «Mi hermana y yo estábamos en época escolar, mi padre en la del trabajo […]. Mi madre estaba dentro de su silencio». El régimen de posesión y aislamiento al que los somete el padre se agrieta solo con el timbrazo de un teléfono mal tolerado, con compañeros de clase esporádicos, con una amiga de la madre a la que pronto expulsan…

En este microcosmos concentracionario, poco a poco se instala en el hijo, y en los lectores, un deseo irrefrenable de renacer: ser uno mismo, vivir la propia vida, abrirse a los demás sin temor a represalias.

Opinión: Mi última lectura y una de las novelas que más me han marcado en los últimos años. Quizá no sea la mejor opción para regalar a tu padre si te llevas bien con él, pero sí que ofrece comprensión y alivio para todos aquellos que han sufrido la violencia de su progenitor y sienten que no pueden escapar de ella.

‘Poeta chileno’ (Ed. Alianza)

Sinopsis: Durante buena parte de esta novela Gonzalo es un poetastro que quiere ser poeta y un padrastro que se comporta como si fuera el padre biológico de Vicente, un niño adicto a la comida para gatos que años más tarde se niega a estudiar en la universidad porque su sueño principal es convertirse–también–en poeta, a pesar de los consejos de Carla, su orgullosamente solitaria madre, y de León, un padre mediocre dedicado a coleccionar autitos de juguete.

El poderoso mito de la poesía chilena —un personaje secundario dice, aludiendo a los veredictos de la Academia Sueca, que los chilenos son bicampeones mundiales de poesía— es revisitado y cuestionado por Pru, una periodista gringa que se convierte en testigo accidental de ese esquivo e intenso mundo de héroes e impostores literarios.

Opinión: Solo puedo decir que este libro es como el abrazo de alguien que te quiere mucho y que te dice que todo va a salir bien. Un maravilloso aplauso al amor, a la paternidad y al arte. El libro más reconfortante que he leído en años. Si amas a tu padre, regalarle este libro equivale a decir te quiero.