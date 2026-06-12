Muere a los 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX

David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, ha fallecido a los 88 años. Hockney, que trabajó prácticamente hasta el final de su vida, fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los 60.

Su representante, Erica Bolton, ha informado del fallecimiento a través de un comunicado, en el que ha destacado que murió este jueves, 11 de junio, «un mes antes de cumplir los 89 años».

«El legado perdurable de David Hockney refleja su profundo entusiasmo por la vida, su extraordinario sentido del humor, su inmensa generosidad y su curiosidad inquisitiva, plasmadas en su frase característica: «Ama la vida», ha señalado.

Nacido en Yorkshire (norte de Inglaterra) el 9 de julio de 1937, Hockney fue un artista muy abierto a trabajar con las nuevas tecnologías, y sus últimas obras las pintó íntegramente con un iPad.

En Reino Unido, con sus gafas redondas, su personalidad cercana, su distintivo acento de Yorkshire y su inseparable gorra, era considerado patrimonio nacional.

A lo largo de más de siete décadas, su visión alegre y optimista lo convirtió en uno de los artistas más populares del mundo, responsable de algunas de las imágenes memorables. Algunas de sus obras batieron récords en las subastas.

Los temas de Hockney abarcaban desde bodegones y paisajes hasta innumerables retratos de amigos y familiares, así como diseños escénicos para teatro y ópera.