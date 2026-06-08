Cuando el Teatro Amaya decide recuperar La venganza de Don Mendo no sólo repone un clásico. Rescata una de las obras más populares y longevas de la historia del teatro español. Escrita por Pedro Muñoz Seca y estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid en diciembre de 1918, la pieza se ha convertido en un fenómeno cultural difícilmente comparable dentro de la dramaturgia española. Más de un siglo después continúa representándose con regularidad y figura entre las obras más representadas de todos los tiempos en España, junto a títulos como Don Juan Tenorio, Fuenteovejuna o La vida es sueño.

La clave de su extraordinaria vigencia reside en su capacidad para hacer reír. Muñoz Seca convirtió la obra en el máximo exponente del llamado «astracán» o «astracanada», un género humorístico basado en los juegos de palabras, los disparates argumentales, las rimas imposibles y la parodia constante. La trama, ambientada en una falsa Edad Media de cartón piedra, ridiculiza los dramas históricos, las historias de honor y los amores trágicos mediante un torrente de chistes verbales y situaciones absurdas. El propio autor la definió como una «caricatura de tragedia».

El montaje que ahora llega al Teatro Amaya tiene además un valor singular por su dimensión. En una época en la que muchas producciones privadas reducen el número de intérpretes por razones presupuestarias, esta versión reúne a veinte actores para dar vida a 37 personajes, una apuesta poco frecuente en la cartelera madrileña actual. La dirección de Esperanza Lemos recupera así el carácter coral y espectacular de una obra concebida para el gran entretenimiento popular, respetando el texto original y su ritmo vertiginoso.

La figura de Pedro Muñoz Seca también añade una dimensión histórica al espectáculo. Considerado uno de los dramaturgos cómicos más exitosos del primer tercio del siglo XX, escribió cerca de 300 obras teatrales y encontró en Don Mendo su creación más universal. Su humor, basado en el ingenio verbal, los anacronismos y la sátira de las convenciones sociales, ha sobrevivido al paso del tiempo y sigue conectando con públicos de distintas generaciones.

La reposición madrileña demuestra que algunos clásicos no sobreviven por nostalgia, sino porque conservan intacta su capacidad de entretener. Más de cien años después de su estreno, las aventuras, desventuras y venganzas de Don Mendo siguen provocando carcajadas, confirmando que el humor, cuando está construido sobre el talento y el ingenio, tiene una sorprendente capacidad para desafiar al tiempo.

Comedia paródica

La venganza de Don Mendo es una comedia paródica ambientada en una imaginaria época medieval. La obra narra las desventuras de Don Mendo Salazar, un noble que es encarcelado y condenado por culpa de los engaños de su amada Magdalena, quien decide abandonarlo para casarse con un hombre más poderoso. Tras lograr escapar, el protagonista planea vengarse de quienes le han traicionado en una historia repleta de equívocos, duelos, identidades falsas y situaciones disparatadas. A través de un humor basado en juegos de palabras, versos ingeniosos y una constante burla de los dramas históricos y de honor, Pedro Muñoz Seca construyó una de las comedias más populares y representadas del teatro español.