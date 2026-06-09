El escritor roblano Manuel Suárez González ha presentado ROTAS, su nueva obra narrativa, en un acto que ha reunido a lectores, representantes culturales y público general en la Casa de la Cultura de La Robla. La novela, quinta publicación del autor, consolida una trayectoria literaria marcada por la observación de la realidad social y la exploración de los conflictos humanos más silenciados.

Suárez González, minero jubilado y escritor, ha construido una obra que transita entre la narrativa social y la denuncia emocional. Desde su debut con El eco de Lucía, primera entrega de la trilogía Vínculos, el autor ha desarrollado historias centradas en la fragilidad de las relaciones familiares, la violencia doméstica y las consecuencias de los entornos rotos. Aquella trilogía, ambientada en la montaña central leonesa, ya introducía algunos de los temas que ahora reaparecen con mayor madurez literaria en ROTAS.

En esta nueva novela, el autor vuelve a situar en el centro a Celia y su hija Nia, dos personajes atravesados por la violencia vicaria, la huida y la búsqueda de protección. La obra se articula a través de voces alternas, un recurso narrativo que permite confrontar dos miradas complementarias sobre una misma herida: la de una madre que intenta escapar de la violencia y la de una hija atrapada en las consecuencias del sistema. El resultado es una narración de fuerte carga emocional que expone no solo el dolor individual, sino también las grietas institucionales que acompañan estos procesos.

Uno de los elementos más destacados de la presentación fue la puesta en escena de fragmentos de la obra, interpretados por alumnado del entorno educativo local, lo que reforzó el carácter comunitario del acto y subrayó el impacto emocional del texto. El propio autor defendió que la novela nace «de la rabia ante los silencios del sistema», situando la literatura como una herramienta de visibilización social.

Un autor ligado a la narrativa social

Manuel Suárez González nació en La Robla en 1963 y ha desarrollado una obra profundamente vinculada a su territorio y a la experiencia vital de la clase trabajadora. Además de su trilogía Vínculos, ha publicado relatos solidarios y proyectos narrativos de carácter participativo durante el confinamiento, dirigidos especialmente al público infantil. Su escritura se caracteriza por un enfoque directo, emocional y comprometido con las realidades sociales más complejas.

Su trayectoria reciente incluye también reconocimientos como la nominación de su obra Némesis en los Premios Letrame 2024, lo que ha situado su producción dentro del circuito de la narrativa independiente de contenido social en España.

ROTAS: violencia, sistema y fractura emocional

La novela ROTAS profundiza en la violencia de género y en las consecuencias de la violencia vicaria, situando el foco en la experiencia de madres e hijos atrapados en procesos judiciales y sociales complejos. El relato expone la tensión entre la protección institucional y la vivencia emocional de las víctimas, un tema recurrente en la obra del autor.

El prólogo de la novela corre a cargo de la Asociación Nacional Infancia Silenciada, entidad que trabaja con madres protectoras y víctimas de violencia institucional, lo que refuerza el carácter de denuncia social del libro.

En palabras del autor, la obra pretende dar voz a «historias que existen, pero que a menudo no encuentran espacio en el discurso público», una declaración que resume el espíritu de una narrativa que combina testimonio, ficción y crítica social.