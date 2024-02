La singularidad de los bancos de la Plaza de España de Sevilla de la que no te habías dado cuenta

La Plaza de España de Sevilla esconde una serie de secretos que quizás nunca hubieras imaginado o no te has dado cuenta de ellos. Son la viva imagen de un lugar que se ha convertido en todo un icono, no solo de esta ciudad, sino que de toda España entera que ve este lugar como un referente.

Quizás nunca te has dado cuenta de un detalle de unos bancos en los que podrás descansar de ese viaje a Sevilla que seguro que te ayudará a conocer un poco mejor un territorio con mucho encanto.

La singularidad de este lugar de España

Los bancos de esta plaza guardan un importante secreto que pocas personas han visto o se han dado cuenta casi de inmediato. Esta singularidad quizás te acabe sorprendiendo.

Los bancos de la Plaza España esconden un secreto

La plaza España guarda un importante secreto en los bancos que están dispuestos en este lugar que se convirtió en un auténtico icono en todos los sentidos. Tiene unos bancos que acabarán siendo lo que centre nuestra atención, siendo uno de los puntos del país que lo representa.

Hay un total de 48 bancos en los que están representadas las provincias españolas, en teoría están ordenadas alfabéticamente, pero hay un pequeño error que hace que no todo el mundo sea consciente de él. Es interesante repasar las distintas provincias, es una clase de geografía que podemos poner en práctica.

Navarra fue sustituida por Pamplona alterando el orden de esas 48 provincias, Sevilla se representa de una manera diferencia, Canarias es la única que en ese momento no tenía el trato de provincia. Por lo que hay algunos secretos o elementos que nos harán reflexionar en estos bancos que nos invitan a repasar la geografía, pero también la historia de nuestro país.

Esta plaza España es sin duda alguna un lugar de esos que acabarán siendo los que nos acompañen de una manera o de otra. Habrá llegado el momento de empezar a ver un poco más allá de lo que este enclave nos da a simple vista.

Una plaza de una belleza peculiar que cada año acumula millones de visitas y es quizás una de las que más vemos en las redes sociales.

Desde que se inauguró coincidiendo con la exposición universal que daba inicio a un siglo XX cargado de novedades importantes.

Las opciones que nos da esta comunidad autónoma son enormes. Siendo un lugar en el que podremos descubrir esta plaza, como también determinados puntos que se convertirán en esenciales en este momento. Un viaje cerca de casa con todo lo que necesitamos y más. Sevilla es un buen plan de fin de semana o de escapada siempre que tengamos días libres.