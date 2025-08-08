Estas zonas de España en el punto de mira de la Policía por la peligrosa estafa del gato que afecta a estos ciudadanos

En el punto de mira de la Policía por la peligrosa estafa que está afectando a estos ciudadanos en algunas zonas de España. Los expertos no dudan en alertar sobre algunos detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días y tiene nombre de una de las mascotas más deseadas del momento. La llamada estafa del gato ya está en marcha y puede acabar convirtiéndose en un problema que puede ir en aumento.

Todo el mundo puede caer en este tipo de estafas, nos guste o no, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán en unos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, podemos empezar a tener en algunos detalles que hasta el momento no esperaríamos. Es hora de ver qué dicen los expertos en esta estafa que se ha convertido en toda una amenaza en estos últimos días que tenemos por delante. Nos espera un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de elemento de seguridad que puede acabar siendo lo que tengamos por delante.

La Policía pone en el punto de mira estas zonas de España

Hay algunas zonas de España que están en el punto de mira de la Policía. Han sido más afectadas por una serie de elementos que pueden golpearnos a todos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que estar preparados para lo peor en estos días.

Los expertos en seguridad se adelantan a todos y no dudan en darnos más de una sorpresa inesperada. Con algunas novedades que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo determinante en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Estos días en los que quizás estamos más en casa, necesitamos tener en nuestro poder determinados elementos que acabarán siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

La Policia no duda en advertir de que hay algunas zonas en riesgo ante una estafa que realmente puede cambiarlo todo, de una manera muy diferente.

La peligrosa estafa del gato que afecta a estas partes de España

La estafa del gato tiene que ver con el coche, por lo que, deberemos empezar a tener en cuenta por lo que, habrá llegado el momento de estar atentos a estos estafadores. Nos hacen levantar el coche con un gato y nos indica que el coste de la reparación serán unos 800 euros con algunos elementos que pueden ser claves.

Estaremos muy pendientes de este tipo de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Es importante no dejarse llevar y menos por las estafas que pueden llegar en cualquier momento.

Tal y como nos explican los expertos de infotaller: «La Jefatura Superior de Policía de Aragón está divulgando una campaña en la que alerta a la ciudadanía sobre una nueva estafa detectada en Zaragoza, donde al menos cinco personas han sido engañadas mediante un método basado en la simulación de averías en vehículos estacionados para cobrar grandes cantidades de dinero por una falsa reparación. La estafa está coordinada por un grupo de tres personas. Según informa la agencia Efe, el engaño empieza cuando la víctima se encuentra junto a su coche, siempre estacionado en vía pública, y se le acerca un primer individuo que le advierte de que el vehículo hace un ruido extraño o que, supuestamente, se le ha caído una pieza. En ese momento, «por casualidad», aparece un segundo individuo que, dice ser mecánico y se ofrece a revisar el vehículo y que, tras una breve inspección, asegura que falta una pieza importante, pero que puede solucionarlo de inmediato. Entonces, la Policía Nacional explica que el primer individuo abandona el lugar y el falso mecánico convence al conductor para desplazar el vehículo a una calle más amplia y, durante el trayecto, llama por teléfono a un tercer miembro del grupo, al que presenta como proveedor de la pieza. Ya en el nuevo lugar, levantan el coche con un gato hidráulico y piden a la víctima que permanezca en el interior del vehículo mientras simulan una reparación. Al terminar, le exigen entre 600 y 800 euros en efectivo, alegando que esa supuesta pieza costaría en realidad más del triple».

Por lo que, este tipo de estafas está golpeando con fuerza esta zona del país que es una de las que se ha visto afectada por estos falsos mecánicos.