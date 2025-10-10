Al menos dos muertos y 18 desaparecidos en una explosión en una fábrica de armamento de Tennessee

Al menos una persona ha muerto y 19 se encuentran desaparecidas tras una explosión en la empresa de explosivos militares Accurate Energetic Systems, ubicada en Tennessee, este viernes 10 de octubre. El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, ha declarado en una rueda de prensa que «tenemos confirmación de que algunas personas han fallecido», mientras que David Stewart, de los Servicios de Emergencia del condado de Hickman, ha explicado que aún no se puede verificar «la magnitud exacta de los daños o la cantidad de heridos».

La planta se encuentra aproximadamente a una hora al suroeste de Nashville, entre los condados de Hickman y Humphreys. AES es una empresa especializada en la fabricación y prueba de explosivos para aplicaciones militares, aeroespaciales y comerciales.

La explosión inicial fue seguida de varias detonaciones menores, dificultando el acceso de los equipos de rescate. El edificio afectado, conocido como Edificio Seis, quedó totalmente destruido, creando un cráter humeante que se pudo ver desde kilómetros de distancia. Según los residentes, la explosión se sintió a más de 38,8 kilómetros, con vibraciones y un estruendo intenso que sacudió viviendas cercanas.

Varias personas han sido hospitalizadas con heridas de diversa gravedad. Equipos de emergencia de los condados cercanos, junto con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), acudieron al lugar para evaluar la situación y coordinar las labores de rescate. Las autoridades han pedido evitar la zona para permitir un acceso seguro y facilitar la llegada de ambulancias y bomberos.

La causa de la explosión aún no ha sido determinada. Se espera que las investigaciones de los equipos de emergencia y de las autoridades federales, incluidos especialistas en explosivos, aclaren los motivos detrás del incidente. La planta ha estado en funcionamiento desde 1980, pero hasta el momento AES no ha emitido declaraciones públicas.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local y resalta los riesgos asociados con la fabricación de materiales explosivos. La explosión también genera preocupaciones sobre seguridad industrial y protocolos de emergencia en plantas que manejan materiales peligrosos.

Se espera que en las próximas horas se proporcionen informes más detallados sobre el número de víctimas, la magnitud de los daños y el avance en las labores de rescate y recuperación.

¿Qué hace Accurate Energetic Systems?

Accurate Energetic Systems suministra al gobierno millones de dólares en explosivos.

Es una empresa que cuenta con contratos de vehículos de entrega indefinida por más de 140 millones de dólares con el gobierno. Estos acuerdos flexibles permiten suministrar una cantidad indeterminada de explosivos durante un período prolongado.

La empresa suministra minas al Ejército de los EE UU y cargas de demolición a la Fuerza Aérea de los EE UU. Entre sus clientes se incluyen el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la NASA.