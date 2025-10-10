Musso se hace grande para dar la victoria al Atlético ante el Inter en penaltis

El Atlético de Madrid se ha impuesto en los penaltis al Inter de Milán gracias a las paradas de Juan Musso. El meta argentino se hizo grande bajo los palos para detener dos lanzamientos desde los 11 metros y dar el triunfo a los rojiblancos en el amistoso disputado este viernes en el Estadio Internacional de Bengasi Libia.

Los italianos comenzaron fuertes con una presión asfixiante para intentar robar en campo contrario y correr hacia la portería contraria. Pero el Atlético era quien tenía las ocasiones. No fue hasta el minuto 35 de partido cuando llegó el primer tanto del encuentro, obra de Carlos Martín. El canterano se revolvió muy bien dentro del área para batir a Josep Martínez con la zurda y poner el 1-0.

Al descanso el resultado era de 1-0 para el conjunto de Simeone, que contaba con la gran noticia del regreso de Thiago Almada y José María Giménez. Tanto el argentino como el uruguayo comenzaron de inicio y disputaron los primeros 45 minutos. Poco a poco se va vaciando la enfermería del Atleti, que necesita remontar el vuelo en Liga cuanto antes.

Ya en la segunda mitad llegó el gol del empate del Inter de Milán a la salida de un córner. Mkhitaryan colgó el balón al área y Bisseck entró con todo para cabecear y batir a Musso. Era el 1-1 en prácticamente la única ocasión de los nerazzurri en el partido. Cerca del final del partido, el portero rojiblanco salvó el que podría haber sido el 1-2. Poco después se produjo la lesión del canterano Ilias Kostis, que venía de una lesión de larga duración, y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas.

Con empate a uno el encuentro se decidiría en la tanda de penaltis. Griezmann lanzó el primero y marcó, pero Koke, que tiró el segundo, lo estrelló en el larguero. La maldición de los penaltis volvía a sobrevolar las cabezas de todos los atléticos, pero entonces apareció Musso. El meta argentino detuvo dos penaltis seguidos, uno a Luis Henrique y otro a Acervi. Después, Lenglet anotó el lanzamiento decisivo y el Atlético se llevó el triunfo a casa por 4-2.