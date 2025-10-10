Alineación de España contra Georgia: Yeremy Pino apunta a titular

La alineación de España para el duelo que enfrentará al combinado nacional contra Georgia, clasificatorio para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tiene muy pocas dudas. Sin Dani Olmo, con molestias, Yeremy Pino apunta a titular.

La alineación de España para el duelo contra Georgia tendrá a Unai Simón en la portería. En defensa, Pedro Porro será el lateral derecho, mientras que Cucurella jugará por la izquierda. La pareja de centrales será la formada por Robin Le Normand y, en principio, Cubarsí.

En el centro del campo, Zubimendi jugará en el centro, mientras que la creación del juego español será cosa de Mikel Merino y Pedri. Y arriba, por la derecha atacará Ferran Torres; por la izquierda actuará Yeremy Pino, y la principal referencia ofensiva será Mikel Oyarzabal.

Una España lanzada

Los hombres de Luis de la Fuente vuelven a jugar en casa, algo que no sucedía desde el pasado mes de marzo, cuando superaron a Holanda en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Aquel encuentro se celebró en Valencia. En esta ocasión, España se medirá el 11 de octubre a Georgia en el Martínez Valero de Elche y recibirá el 14 del mismo mes a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. De sumar pleno, podría incluso firmar de manera matemática su presencia en la cita del próximo verano.

Además, en este mes de noviembre, España estrenará su condición de mejor selección del mundo. Y es que, el pasado mes de septiembre, regresó a lo más alto del ránking FIFA, superando a Argentina, vigente campeona del mundo. Esto no sucedía desde junio de 2014. En el Mundial de Brasil celebrado aquel año, la selección entrenada entonces por Vicente del Bosque llegó en primera posición y, tras el descalabro de aquella cita, cayendo en fase de grupos, no volvió a estar en lo más alto. Ahora, 11 años después, de la mano de Luis de la Fuente, la campeona de Europa regresa a la cima. Segunda es Francia.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el duelo contra Georgia:

Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Ferran Torres, Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal.