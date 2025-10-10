De la Fuente: «Me siento apoyado por la Federación, tengo contrato hasta 2028 y espero seguir hasta 2030»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar el encuentro clasificatorio para el Mundial 2026 que enfrenta a España contra Georgia en Elche. El combinado nacional buscará dar un paso hacia la cita del próximo verano, venciendo a un rival contra el que ya jugó en los octavos de final de la pasada Eurocopa, donde el combinado nacional ganó 4-1.

El seleccionador comenzó hablando de lo sucedido con Lamine Yamal: «No tengo nada que decir, hablemos de Georgia. Ya dije lo que quería decir. Parece que hablamos de otras cosas y no del partido ante Georgia, que nos jugamos la clasificación al Mundial. Tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar».

«Dani vino con algunas molestias y cansancio. Hoy no se encontraba cómodo y a los 15 minutos dejó de entrenar. Se fue a hacer unas pruebas. Me disgusta muchísimo la lesión de cualquier futbolista. Veremos qué es lo que tiene», explicó sobre Olmo. A la hora de ser cuestionado si sienten vértigo, fue claro: «Sigo pensando lo mismo, desde el convencimiento. Mis jugadores son los mejores. Hay un gran nivel en todo el mundo, pero tenemos a los mejores. Una vez nos clasifiquemos ya pensaremos en el Mundial, tendremos que pelear por ganarlo. El fútbol es muy complicado y ser campeón de algo es muy difícil».

Por otro lado, al ser cuestionado por la salud mental y como la gestiona él, explicó lo siguiente: «Lo manejo con mucha naturalidad. Una de las palabras clave es el equilibrio. A mí me ayuda mucho. No hay que pensar que eres el mejor cuando ganas y el peor cuando pierdes. A ellos les pido que den lo mejor. Para mí no existe el fracaso, porque si lo das todo es imposible pedir más. Mi conciencia siempre está tranquila, sabiendo que el rival también nos puede ganar. No soy quién para dar consejos, solo cuento mi experiencia. La crítica existe y la vivo con naturalidad y vivir un poco al margen para que no me haga daño y soy muy feliz. Tomo decisiones con libertad y cuando me equivoco, me equivoco yo, no me dejo influir».

Por otro lado, habló de la posición de central: «Pudiendo elegir sí, me gusta tener jugadores específicos. Cubarsí puede jugar en ambos lados, Le Normand también… También es importante tener polivalencia. Ante una emergencia nos permite realizar esos cambios».

A la hora de ser cuestionado sobre quién asume el liderazgo ante tanta baja, explicó lo siguiente: «Somos unos privilegiados. Tenemos un equipo en un punto de madurez fantástico. Ahora lo están Oyarzabal, Merino, Ferran, Olmo… Tienen un gran peso dentro del equipo. El equipo acepta bien los roles, aquí no hay egos».

De la Fuente también habló de cómo se siente él: «Para nada. No hay ningún conflicto. Me siento muy apoyado por la Federación, tengo contrato hasta 2028 y me gustaría seguir hasta nuestro Mundial, hasta el 20230. Todos están conmigo y me siento muy querido».

Sobre Laporte, que se sumó a la convocatoria tras la lesión de Huijsen, explicó lo siguiente: «Siempre he dicho que cuanto más jugadores españoles estén en España mejor, porque es la mejor Liga y los podríamos disfrutar más. Para nosotros es una gran noticia. Ya demostró que incluso jugando en Arabia tenía un nivel máximo mundial. Ahora juega Champions y Liga y aparecerá el mejor Laporte».