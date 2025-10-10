España prepara el duelo contra Georgia con la duda de Olmo, pendiente de la DANA y la visita de Topuria

La selección española se entrenó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la previa del encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026 que enfrentará a España y Georgia en Elche. Luis de la Fuente comenzó la sesión con todos los internacionales, aunque durante el entrenamiento Dani Olmo se marchó al vestuario con molestias y es duda para el encuentro. Luis de la Fuente deberá hacer dos descartes.

Por otro lado, la selección española se entrenó con la mente puesta en la DANA que está afectando a la Comunidad Valenciana y que ha obligado a los de Luis de la Fuente a variar su hoja de ruta. España iba a entrenarse en Las Rozas y, por la tarde, iba a poner rumbo a Alicante en avión, pero, tras recibir el consentimiento de la UEFA, han podido dormir una noche más en la Ciudad del Fútbol, por lo que el seleccionador y Mikel Merino atenderán a los medios de comunicación en Las Rozas.

La buena noticia es que, en Elche, ciudad que alberga el partido, la lluvia ha cesado y el césped del Martínez Valero está en perfectas condiciones para poder disputar un encuentro clave en la lucha de la selección española por estar el próximo verano en el Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, hay que destacar que Topuria visitó a los internacionales. El campeón del mundo estuvo presente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para visitar a los hombres de Luis de la Fuente el día antes de un partido muy especial para él, ya que España es su país de adopción y Georgia el que le vio nacer.