La DANA obliga a España a aplazar el viaje a Elche al sábado

La selección española se ha visto obligada a aplazar su viaje a Elche al sábado, día del partido de clasificación para el Mundial de 2026 contra Georgia, por la DANA que azota la zona ilicitana estos días. Esta localidad se encuentra este viernes en alerta roja y eso ha motivado el cambio de planes del combinado español, que dará la rueda de prensa previa al partido en Las Rozas.

Tras la notificación de alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la zona del levante español y las medidas de restricción de movilidad dictadas por las autoridades locales en la zona, la Real Federación Española de Fútbol ha solicitado la autorización de UEFA para realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 contra Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Durante la tarde de este jueves, la Federación estuvo esperando un email que llegó hace pocos minutos, antes de anunciar de manera oficial que la selección española viajará a Elche el mismo sábado, día del partido ante Georgia en el estadio Martínez Valero. Pero por la DANA, se hace imposible realizar este viaje este mismo viernes.

De esta forma, el entrenamiento oficial de la selección española tendrá lugar como estaba previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 11:00 horas(con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación) y la rueda de prensa oficial que van a ofrecer Luis de la Fuente y Mikel Merino tendrá lugar a las 13:00 horas en el Salón Villalonga de la propia Ciudad del Fútbol.

España viajará a Elche en la jornada del sábado por la mañana. Además, en atención a las medidas anunciadas por las autoridades locales en Elche, suspendiendo todas las actividades previstas para la jornada del viernes, 10 de octubre, y recomendando limitar la movilidad de la población salvo por causas imprescindibles, la RFEF ha decidido cancelar las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana este sábado 11 de octubre. Además, la RFEF ha procedido a suspender la Junta Directiva prevista en Elche para este sábado.

La Real Federación Española de Fútbol está en comunicación permanente con las autoridades de la zona e informará puntualmente de las novedades que surjan en relación con el operativo organizado con motivo del encuentro internacional que disputará España ante Georgia en el estadio Martínez Valero este sábado, 11 de octubre, a las 20:45 horas.