España – Georgia, en directo | Sigue en vivo el partido de la Selección hoy de clasificación para el Mundial 2026

La Selección Española quiere seguir con su excelente inicio en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, tras sus primeras y contundentes victorias a domicilio ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6). Hoy sábado, los de Luis de la Fuente reciben a Georgia en el Martínez Valero de Elche. El combinado georgiano es un viejo conocido de La Roja, pues ya fue rival en la fase final de la Eurocopa, con triunfo por 4-1 de los españoles, y también en las fases clasificatorias del propio Campeonato de Europa (triunfos por 3-1 y 1-7) y del Mundial de Catar (victorias por 4-0 y 1-2).

España – Georgia en directo

Así está la clasificación para el Mundial

La selección española puso la directa hacia el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá tras golear por 0-6 a Turquía en Konya, en el que era, a priori, el encuentro más complicado. Con esta victoria, sumada al triunfo previo contra Bulgaria, los de Luis de la Fuente son líderes con seis puntos y una diferencia de goles de +9. Georgia es segunda con tres; Turquía, tercera con los mismos, pero peor diferencia de goles; y Bulgaria, colista con cero. Cabe recordar que al Mundial, de manera directa, solo accede el líder. En esta ventana, España vuelve a jugar dos partidos clave para seguir acercándose al Mundial de 2026.

Sin Lamine Yamal

El historial de enfrentamientos entre España y Georgina también dejó un momento que será eternamente recordado por la dimensión del jugador que se estrenó con la Roja con tan solo 16 años y 57 días, Lamine Yamal. El 8 de septiembre de 2023. Saltaba al césped tras el descanso, con el partido sentenciado en un abarrotado estadio Nacional Boris Paichadze, y se convertía en el debutante y goleador más joven de la historia de la Selección Cerraba una goleada tras el triplete de Álvaro Morata y los tantos de Kverkvelia en propia puerta, Dani Olmo y Nico Williams. Este sábado no estará en el Martínez Valero por lesión tras ser convocado y posteriormente desconvocado debido a esas molestias físicas.

Partidazo en el Martínez Valero

La Selección Española ganó e incluso goleó en sus cuatro últimas citas con Georgia, en un duelo frecuente en los trece últimos años, con ocho enfrentamientos que dejan un triunfo de autoridad en la impecable Eurocopa 2024 y un aviso, la única derrota en un amistoso en Getafe. Los octavos de final de la última Eurocopa dejaron una de las imágenes de La Roja en un torneo en el que rozó la perfección hasta alcanzar la gloria. Antes de derribar a campeonas mundiales, la primera eliminatoria le puso en el camino un rival al que conoce de numerosos enfrentamientos recientes. La combativa Georgia, que llegó a adelantarse en el marcador del Colonia Arena.