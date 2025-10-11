Pedri desfila en Elche

De la mano de Pedri, España se quiere ir a Estados Unidos. Juega a otra cosa el canario y hace que la selección española mejore en cada acción. Cuando el balón pasa por sus botas, todo fluye, todo encaja. El mediapunta puso el balón a Le Normand en el gol de Yeremy y fue el encargado de dar un pase en profundidad a Ferran Torres que acabó en pena máxima, aunque su compañero de equipo lo falló.

Pedri movió a España a su gusto. Lo sabe Luis de la Fuente y lo saben sus compañeros, que se agarran a su calidad para crear fútbol en el terreno de juego. Aunque el canario es mucho más que eso, ya que, cuando hay que remangarse y mirar hacia atrás, es el primero en hacerlo, como demostró ante Georgia.

Ahora, España y Luis de la Fuente esperan que Pedri mantenga este nivel. Que las lesiones le respeten, que siga creciendo y que siga siendo un jugador diferencial, lo que permitirá a la selección española estar un poquito más cerca de la segunda estrella el próximo verano en Estados Unidos.

Por fin Pedro Porro

Pedro Porro por fin tuvo un partido completo con España. Ya iba mejorando en sus últimas actuaciones, pero en Elche sobresalió por encima de casi todos. El lateral derecho estuvo imperial en su costado, parando a Kvaratskhelia, mientras que en ataque puso grandes balones en forma de centro e, incluso, rozó el gol, pero su disparo se estrelló en la madera.

Un tiburón negado

No fue su día, y eso que ocasiones tuvo de sobra. Desaprovechó hasta un penalti que le dejó tirar Mikel Oyarzabal, que, cuando está en el terreno de juego, es el futbolista más fiable de España. Pero no era su día. Ferran Torres no fue capaz de encontrar el gol en su partido 50 como internacional.

El laboratorio de De la Fuente

España sacó a relucir en el Martínez Valero un repertorio de jugadas ensayadas en cada acción a balón parado que surtieron efecto. De hecho, el primer gol del combinado nacional, obra de Yeremy Pino, llegó tras una acción que previamente se había trabajado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El riojano, junto a su mano derecha Juanjo González, ha trabajado esta faceta mucho y muy bien junto al resto de internacionales. El segundo tanto llegó de falta directa de Mikel Oyarzabal.

Los pitos a Borja Iglesias

Tras renunciar a España por el caso Jennifer Hermoso y sus proclamas a favor de Palestina, Borja Iglesias regresó a jugar con España y el Martínez Valero de Elche lo recibió con una sonora pitada. El ídolo al que todos querían en 2022, cuando debutó con la selección española contra Suiza en Zaragoza, es ahora silbado por la afición.

Las notas de España