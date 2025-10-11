El estadio Martínez Valero de Elche recibió a Borja Iglesias con pitos tras ingresar al terreno de juego en el minuto 65 por Oyarzabal justo después de anotar el delantero vasco el 2-0. La afición española no le perdonó al ariete del Celta de Vigo su renuncia a la selección española hace dos años en pleno caso Rubiales y sus proclamas durante la semana a favor de Palestina desde la concentración en Las Rozas.

Borja Iglesias fue la nota negativa del España-Georgia de fase de clasificación para el Mundial 2026. El delantero del Celta de Vigo entró al campo en la segunda parte por Oyarzabal y la afición española en Elche respondió con pitos.

Esto se debe a la actitud que ha tenido Borja Iglesias con la selección española en los últimos años. Hace dos, el delantero español renunció a ir convocado con España en pleno caso de Luis Rubiales tras su beso a Jenni Hermoso. Sus últimas proclamas a favor de Palestina tampoco ha ayudado nada y esta fue la respuesta de la afición del Martínez Valero.

Así renunció Borja Iglesias hace dos años a la selección española: «Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes»

«Si ayuda, ojalá que cuando vaya a chutar a portería, salga alguien con una bandera de Palestina y anulen el gol», dijo durante la semana Borja Iglesias respecto a las protestas propalestinas contra Israel.