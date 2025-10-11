A España le birlan una falta y un penalti en una misma acción: la insólita resolución del VAR

El VAR le birló a España un penalti y una falta en la misma acción antes de los diez minutos de partido contra Georgia en el partido de fase de clasificación para el Mundial 2026. Ferran Torres cayó derribado justo en la línea de la frontal del área y el colegiado lituano pitó falta. El VAR le llamó para que revisase la acción y pudiese pitar penalti, pero el árbitro principal, tras la revisión, decidió no pitar ni falta dejando a todo el combinado español atónito e incrédulo.

Manfredas Lukjančukas fue el protagonista del partido entre España y Georgia en los primeros compases de encuentro. El colegiado lituano protagonizó una de las jugadas más surrealistas con el VAR en el Martínez Valero de Elche.

Corría el minuto cinco de partido en Elche cuando Oyarzabal metió un buen pase por dentro, Ferran Torres enganchó la pelota y cayó derribado. El árbitro lituano pitó falta justo en el borde del área y los españoles pidieron pena máxima. Y es que el delantero del Barcelona había caído dentro. El VAR llamó al árbitro principal para que revisase la jugada. Parecía penalti claro.

Lukjančukas fue al VAR a revisar la jugada y tras varios segundos analizando la acción decidió que no había nada. ¡Nada! No era penalti, pero tampoco era falta. Balón para Georgia y el combinado español no entendía absolutamente nada. La falta siempre pareció clara. Había contacto y Ferran cayó derribado. Pero el árbitro lituano decidió que la pelota era para el equipo rival.