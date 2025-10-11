España – Georgia, en directo: dónde ver y última hora online gratis del partido de clasificación para el Mundial 2026
Sigue en directo el España - Georgia, partido de la Selección hoy de clasificación para el Mundial 2026 en vivo, resultado y mejores jugadas
Este España - Georgia se jugará en el Martínez Valero, en Elche
La Selección Española quiere seguir con su excelente inicio en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, tras sus primeras y contundentes victorias a domicilio ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6). Hoy sábado, los de Luis de la Fuente reciben a Georgia en el Martínez Valero de Elche. El combinado georgiano es un viejo conocido de La Roja, pues ya fue rival en la fase final de la Eurocopa, con triunfo por 4-1 de los españoles, y también en las fases clasificatorias del propio Campeonato de Europa (triunfos por 3-1 y 1-7) y del Mundial de Catar (victorias por 4-0 y 1-2).
España – Georgia en directo
Así está la clasificación para el Mundial
La selección española puso la directa hacia el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá tras golear por 0-6 a Turquía en Konya, en el que era, a priori, el encuentro más complicado. Con esta victoria, sumada al triunfo previo contra Bulgaria, los de Luis de la Fuente son líderes con seis puntos y una diferencia de goles de +9. Georgia es segunda con tres; Turquía, tercera con los mismos, pero peor diferencia de goles; y Bulgaria, colista con cero. Cabe recordar que al Mundial, de manera directa, solo accede el líder. En esta ventana, España vuelve a jugar dos partidos clave para seguir acercándose al Mundial de 2026.
Sin Lamine Yamal
El historial de enfrentamientos entre España y Georgina también dejó un momento que será eternamente recordado por la dimensión del jugador que se estrenó con la Roja con tan solo 16 años y 57 días, Lamine Yamal. El 8 de septiembre de 2023. Saltaba al césped tras el descanso, con el partido sentenciado en un abarrotado estadio Nacional Boris Paichadze, y se convertía en el debutante y goleador más joven de la historia de la Selección Cerraba una goleada tras el triplete de Álvaro Morata y los tantos de Kverkvelia en propia puerta, Dani Olmo y Nico Williams. Este sábado no estará en el Martínez Valero por lesión tras ser convocado y posteriormente desconvocado debido a esas molestias físicas.
Partidazo en el Martínez Valero
La Selección Española ganó e incluso goleó en sus cuatro últimas citas con Georgia, en un duelo frecuente en los trece últimos años, con ocho enfrentamientos que dejan un triunfo de autoridad en la impecable Eurocopa 2024 y un aviso, la única derrota en un amistoso en Getafe. Los octavos de final de la última Eurocopa dejaron una de las imágenes de La Roja en un torneo en el que rozó la perfección hasta alcanzar la gloria. Antes de derribar a campeonas mundiales, la primera eliminatoria le puso en el camino un rival al que conoce de numerosos enfrentamientos recientes. La combativa Georgia, que llegó a adelantarse en el marcador del Colonia Arena.
Min 7
¡Ni penalti ni falta!
El colegiado acudió al monitor a revisar la jugada y entiende que Ferran Torres es el que hace por ser derribado, por lo que anula la falta y tampoco habrá pena máxima.
Min 5
Revisa el VAR un posible penalti
Ferran Torres llegó primero a un gran pase entre líneas de Oyarzabal y la falta parece dentro…
Min 2
Dominio de España en los primeros compases
Toca y toca el combinado español intentando buscar los huecos en la defensa georgiana.
¡Arranca el España – Georgia!
Comienza el partido correspondiente a la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
¡Diez minutos para el inicio!
Todo preparado en el Martínez Valero de Elche para el partido entre España y Georgia. En breve volverán a salir los jugadores, ya preparados para que comience el encuentro de clasificación para el Mundial.
Bajas importantes para Luis de la Fuente
España afronta este partido con bajas muy importantes como Lamine Yamal, Nico Williams, Dean Huijsen, Rodri o Dani Olmo, entre otros. En cualquier caso, la Selección es favorita para ganar hoy en Elche.
Kvaratskhelia es titular con Georgia
La noticia de la alineación de Georgina es que Khvicha Kvaratskhelia es titular tras casi un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral. Willy Sagnol sabe que si quiere vencer a España necesita a su mejor jugador y lo alinea de inicio pese a esa reciente lesión.
Qué le hace falta a España para clasificarse para el Mundial 2026
La selección española podría cerrar su clasificación para el torneo mundialista si sigue contando sus partidos por victorias y le acompañan los resultados de sus rivales. Sumando dos triunfos en los encuentros en casa ante Georgia y Bulgaria, los de Luis de la Fuente necesitarían un empate entre georgianos y turcos para certificar su billete al Mundial 2026.
Nuevos dorsales en la Selección
Jorge de Frutos pasa del 14 al 2 que habitualmente luce Dani Carvajal. El 7 de Álvaro Morata pasa a Yeremy Pino, el 5 de Huijsen a Dani Vivian, el 10 de Dani Olmo a Jesús Rodríguez, el 16 de Rodri a Álex Baena, el 17 de Nico Williams a Alejandro Grimaldo o el 19 de Lamine Yamal a Samu. Además, Borja Iglesias regresa a la selección española luciendo el 9 y Marcos Llorente lo hará con el 14.
Así está la clasificación para el Mundial
Laporte, único descarte de Luis de la Fuente
El central del Athletic Club de Bilbao, que fue convocado de urgencia tras la lesión de Dean Huijsen, es el único jugador que no se vestirá de corto hoy frente a Georgia.
A qué hora juega España hoy
La UEFA ha programado este apasionante España – Georgia de la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México para hoy 11 de octubre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el horario del encuentro de la selección española de fútbol a las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en el Martínez Valero para que el balón ruede de manera puntual.
España estrena el número 1 del ránking FIFA
España estrena hoy ante Georgia su condición de mejor selección del mundo. En la última actualización del ránking FIFA, realizada en septiembre, la selección española recuperó el primer puesto, superando a Argentina, vigente campeona del mundo. No lideraba esta clasificación desde junio de 2014 bajo la dirección de Vicente del Bosque.
La Selección, pendiente de la AEMET
España tuvo que aplazar su viaje a Elche por las condiciones meteorológicas debido al paso de la DANA Alice. Las fuertes lluvias que se esperaban en la localidad alicantina obligaron a la Real Federación Española de Fútbol a pasar del viernes al sábado el desplazamiento de los chicos de Luis de la Fuente.
Alineación de Georgia
Sagnol, seleccionador de los visitantes, apuesta por: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kvaratskhelia, Dvali, Mekvabishvili; Mikautadze, Kochorashvili, Kiteishvili.
Dónde ver el España – Georgia
Este España – Georgia de la jornada 3 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1, por lo que el choque de los de Luis de la Fuente se podrá ver gratis y en abierto gracias al ente público. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis la narración en vivo online de todo lo que ocurra en el Martínez Valero de Elche.
¡Ya conocemos la alineación de España!
El once que saca Luis de la Fuente frente a Georgia es el siguiente: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Yeremy Pino, Ferran Torres y Oyarzabal.
Todo listo en el Martínez Valero
Ya está todo preparado en el estadio ilicitano para que empiece el partido de clasificación para el Mundial entre España y Georgia. En breves momentos conoceremos las alineaciones de ambas selecciones.
Min 10
Kvaratskhelia es el peligro
El extremo de PSG se marchaba rápido a la contra tras un gran control pero la zaga española hizo falta y frenó al atacante. Tiene claro Georgia lo que tiene que hacer, replegarse y salir rápido.