Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el España - Georgia de clasificación para el Mundial 2026 Este España - Georgia de la jornada 3 del grupo E se disputará en Elche, en el Martínez Valero La selección española de fútbol llega a este partido como líder del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol se mide a la de Georgia en el Martínez Valero después de haber ganado sus dos encuentros en el parón que tuvo lugar hace un mes. Los de Luis de la Fuente vencieron a Bulgaria y Turquía y ahora esperan completar el pleno de la primera vuelta frente a los georgianos. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el partido de España.

Cuándo se juega el España – Georgia: el partido de clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a Georgia en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. España jugará este encuentro en el Martínez Valero de Elche con la intención de sumar otros tres puntos que acerque a los de Luis de la Fuente a ese objetivo que es sacar el billete para estar en la Copa del Mundo que el próximo verano se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto georgiano es uno de los más complicados del cuadro, pero el combinado nacional ya se impuso a él en la última Eurocopa.

Horario del España – Georgia de la clasificación para el Mundial de 2026

La UEFA ha programado este apasionante España – Georgia de la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México para este sábado 11 de octubre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el horario del encuentro de la selección española de fútbol a las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en el Martínez Valero para que el balón ruede de manera puntual.

Dónde ver el España vs Georgia en televisión y en vivo online

RTVE fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la selección española de fútbol masculino que disputarán en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Este España – Georgia de la jornada 3 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1, por lo que el choque de los de Luis de la Fuente se podrá ver gratis y en abierto gracias al ente público.

Además, todos los aficionados que siguen a la selección española de fútbol y los amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Georgia de la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 mediante la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web de este medio para que todos los usuarios puedan acceder con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el Martínez Valero.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este parón de selecciones diariamente. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este España – Elche de la jornada 3 de la fase de clasificación para el Mundial 2026 desde una hora y media antes del inicio del choque. También publicaremos la crónica, informaremos sobre cómo queda el grupo E y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el campo ilicitano.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Georgia

Todos los hinchas de la selección española de fútbol que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este España – Georgia de la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para contar minuto a minuto todo lo que hagan los pupilos de Luis de la Fuente.

Dónde se juega y quién es el árbitro del España – Georgia

El Estadio Manuel Martínez Valero, situado en la ciudad de Elche, será el escenario donde se celebre este apasionante España – Georgia que corresponde a la jornada 3 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Este campo fue inaugurado en 1976 y tiene capacidad para recibir a algo más de 31.300 aficionados, por lo que este sábado se espera un ambientazo en las gradas de este recinto con miles de aficionados animando a la selección española de fútbol.

La UEFA ha designado al árbitro lituano Manfredas Lukjancukas para que imparta justicia en este España – Georgia de la jornada 3 de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El portugués Tiago Martins estará revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará situado en la banda entre los dos banquillos del Martínez Valero.