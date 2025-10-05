Rodri se vuelve a lesionar con el Manchester City y apunta a baja con España

Rodri Hernández será baja para el parón con España, después de lesionarse en el encuentro que disputó el Manchester City ante el Brentford. El Balón de Oro del pasado año encendió las alarmas a los 20 minutos de partido, cuando se fue al suelo con cara de resignación y tuvo que ser sustituido por Nico González. En un primer momento hizo temer una lesión en su rodilla, de la que se rompió el pasado curso el cruzado, aunque afortunadamente se trata de una lesión muscular, en los isquiotibiales.

Una vez se recuperó de su grave lesión, Rodri ha ido paulatinamente entrando en los planes de un Pep Guardiola que no quiere arriesgar lo más mínimo con él. «Lo que te puedo decir es que Rodri no puede jugar los noventa minutos de cada partido», aseguraba el técnico en la previa del encuentro ante el Brentford, después de que se perdiera las victorias ante Huddersfield y Burnley, esta última por dolor en su rodilla.

Reapareció el español con sesenta minutos ante el Mónaco en la fase de liga de la Champions League. Rodri se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre del año pasado y se perdió casi toda la temporada. Volvió para los partidos final de la Premier League y para el Mundial de Clubes, donde sufrió una nueva lesión que le ha lastrado en este arranque de curso.

Cuando parecía que había dejado ya los problemas atrás, ha vuelto a caer. Rodri Hernández se ha lesionado en los isquiotibiales y ha encendido las alarmas. A la espera de que se le realicen pruebas, parece claro que no estará con la Selección en los dos próximos compromisos que tendrán de cara a buscar el billete para la cita mundialista del próximo verano.