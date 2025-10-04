España convocó a Lamine Yamal y Marc Bernal porque el Barcelona mandó tarde los informes médicos

Luis de la Fuente y David Gordo convocaron a Lamine Yamal, con la selección española absoluta, y a Marc Bernal, con España Sub-21, porque en el momento de dar a conocer la lista el Barcelona había decidido no mandar los informes médicos en los que se comunicaban las lesiones de ambos jugadores. Ambos habían participado en el último encuentro de los de Flick contra el PSG, celebrado el pasado miércoles en Montjuic y, por lo tanto, al no recibir información contraria, la Federación Española de Fútbol dio por hecho que ambos estaban disponibles.

Por este motivo, Luis de la Fuente citó a Lamine Yamal. El seleccionador español se tuvo que enfrentar a una rueda de prensa complicada, en la que se le cuestionó el riesgo que asumió con el delantero en los partidos del mes de septiembre contra Bulgaria y Turquía, y en la que se respiró un ambiente de extrema tensión, llegando al enfrentamiento verbal del seleccionador con algún periodista. Tras este momento, la Federación Española sólo se limitaba a decir lo obvio: Lamine Yamal no está lesionado y, por lo tanto, es seleccionable.

Horas después, el Barcelona emitió un parte médico en el que informaba de que Lamine Yamal sufría pubalgia y estaría entre dos y tres semanas apartado de los terrenos de juego. En ese momento, sí mandaron el informe médico a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el ente federativo emitió un comunicado en el que informaba que el jugador azulgrana quedaba desconvocado de manera inmediata. Si este informe médico hubiese llegado antes de darse a conocer la lista, como pasó con el PSG con Fabián, no habría sido citado.

La Federación Española dejó clara su postura en el comunicado oficial en el que anunciaba que Lamine quedaba desconvocado: «Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana. Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección Española, se procede a su desconvocatoria». De hecho, la RFEF actuó de buena fe al no obligar al jugador a desplazarse a la capital de España para ser examinado por sus servicios médicos.

Mismas formas con Bernal

Algo parecido ha sucedido con Marc Bernal, que supuestamente sufre problemas físicos, aunque sí viajara a Sevilla con el primer equipo del Barcelona. No obstante, la Federación ha decidido desconvocarlo, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un dardo a un Barcelona que no ha actuado con la misma buena fe que la Federación.

“Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal”, se puede leer en el comunicado de la Federación.