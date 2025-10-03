Lamine Yamal recae en su lesión del pubis y no jugará con España en los partidos ante Georgia y Bulgaria

Lamine Yamal ha vuelto a encender las alarmas en el FC Barcelona. El extremo de 18 años acabó con molestias en el pubis después del partido de Champions ante el PSG y el club azulgrana ha confirmado la lesión con un nuevo parte médico que le volverá a dejar sin jugar entre dos y tres semanas. Un nuevo contratiempo horas después de que recibiese la llamada de Luis de la Fuente para ir convocado con la selección española en este parón de noviembre.

El extremo reapareció el pasado 28 de septiembre ante la Real Sociedad, donde jugó la última media hora, y recuperó la titularidad ante el conjunto de Luis Enrique. Ahí jugó los 90 minutos y, después del gran esfuerzo físico, acabó sintiendo problemas en la misma zona que le apartó de los terrenos de juego en las últimas semanas. «Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas», informó el Barça en su comunicado oficial.

De esta forma, la estrella de Hansi Flick estará fuera contra Sevilla, Girona y Olympiacos, dejando la duda de que llegue en plenas condiciones para el Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. De esta forma, Lamine podrá aprovechar para descansar después del lío que hubo entre el técnico alemán y el seleccionador después de no darle descanso cuando el futbolista ya sufría molestias.

«Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick. Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto», explicó De la Fuente en la rueda de prensa posterior a la convocatoria.

«Yo siempre cuento la verdad. Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, tuvo algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada. Lo han explicado nuestros servicios médicos, lo he explicado yo. Nada más. ¿Que luego tuvo molestias después del partido? Pues no sé», añadió.