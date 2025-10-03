La convocatoria de España para los duelos clasificatorios para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, ante Georgia y Bulgaria, tiene como principal novedad la presencia de Marcos Llorente y Pablo Barrios. Además, Morata se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica. Lamine Yamal sí está.

Para esta lista, Luis de la Fuente tiene varias bajas importantes. Y es que el seleccionador nacional no ha podido contar con Carvajal, Isco, Gavi o Fermín, entre otros, todos ellos lesionados. Tampoco podrá estrenarse Joan García, que ha tenido que ser intervenido de una dolencia en la rodilla.

España llega a este parón del mes de octubre con la clasificación más que encarrilada tras haber goleado en septiembre a Bulgaria, a la que ganó 0-3 en Sofía, y, especialmente, a Turquía, a la que endosó un 0-6 en Konya. Dos resultados que confirman que el combinado nacional está en un grandísimo momento y que, salvo hecatombe inesperada, estará en el Mundial de 2026.

Una España lanzada

Ahora, los hombres de Luis de la Fuente vuelven a jugar en casa, algo que no sucedía desde el pasado mes de marzo, cuando superaron a Holanda en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Aquel encuentro se celebró en Valencia. En esta ocasión, España se medirá el 11 de octubre a Georgia en el Martínez Valero de Elche y recibirá el 14 del mismo mes a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. De sumar pleno, podría incluso firmar de manera matemática su presencia en la cita del próximo verano.

Además, en este mes de noviembre España estrenará su condición de mejor selección del mundo. Y es que, el pasado mes de septiembre regresó a lo más alto del ránking FIFA, superando a Argentina, vigente campeona del mundo. Esto no sucedía desde junio de 2014. En el Mundial de Brasil celebrado aquel año, la selección entrenada entonces por Vicente del Bosque llegó en primera posición y, tras el descalabro de aquella cita cayendo en fase de grupos, no volvió a estar en lo más alto. Ahora, 11 años después, de la mano de Luis de la Fuente, la campeona de Europa regresa a lo más alto. Segunda es Francia.

Convocatoria de España