España intimida al mundo

Nadie juega mejor que España. Nadie es más candidata que el equipo dirigido por Luis de la Fuente para levantar el Mundial el próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. Luego, cuando el balón empiece a rodar por los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, la pelota -justa casi siempre- pondrá a cada uno en su sitio, pero la realidad es que, ahora mismo, la selección española es la máxima favorita para levantar el trofeo más preciado.

La selección española impresionó al mundo en Konya goleando a Turquía en un partido en el que los hombres de Luis de la Fuente fueron tremendamente superiores a su rival, hasta el punto de que los seis goles al combinado otomano se quedaron cortos. España generó ocasiones de sobra para lograr un resultado aún más amplio y, sobre todo, más histórico.

Las sensaciones que dejaron los hombres de Luis de la Fuente sobre el césped fueron inmejorables. Un equipo efectivo, engrasado y avasallador que borró del campo a su rival. El seleccionador español ha conseguido moldear un grupo compacto, equilibrado y tremendamente combinativo, que se ha convertido en un bloque casi perfecto en el que cada futbolista que entra encaja a la perfección.

Nadie debe olvidar que España todavía no puede contar al cien por cien con dos de sus puntales, Carvajal y Rodrigo. Ambos ya se han recuperado de sus graves lesiones y en este parón de selecciones han tenido minutos, pero no han podido ser titulares. La idea es que en octubre la situación sea diferente, aunque De la Fuente es consciente de que sus posiciones están bien cubiertas, especialmente la del jugador del Manchester City. Y es que Zubimendi ha dado un paso al frente para ser un futbolista capital en el esquema de la selección española.

Todos mejoran

La mejor de las noticias es que todo aquel que se pone la camiseta de España eleva su rendimiento. Cucurella es el ejemplo más evidente, pero otros como Mikel Merino también han aprovechado este parón para confirmar -por si había alguna duda- que Luis de la Fuente nunca la tuvo: debe ser una pieza fundamental en el combinado nacional.

En definitiva, España cierra la primera ventana de partidos de 2025 con unas sensaciones inmejorables. Salvo hecatombe inesperada, el combinado nacional tiene pie y medio en el Mundial de 2026 y, lo que es más importante, la vigente campeona de Europa llegará a territorio americano como la gran favorita para hacerse con el título. Luego, en el terreno de juego, deberá demostrarlo.